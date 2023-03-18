1 çocuk annesi Pınar Altuğ kırmızı taytıyla boy gösterdi! “Ben zamanı” deyip sınırları zorladı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı taytıyla kamera karşısına geçen oyuncu, spor salonundaki görüntüleri Instagram'da yayınladı. Yaptığı hareketlerle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
18.03.2023 00:28 - Son Güncelleme: 18.03.2023 00:28
1994′de Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, daha sonra eğitimini yarıda bırakarak 1995 yılında magazin programları sunmaya başladı.
Sunuculuk kariyerine oyunculuğu da ekleyen Altuğ, asıl çıkışı Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisi ile yaşadı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu.