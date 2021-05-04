Bircan Bali'den Ece Erken'e bomba itiraf! Ömer Gezen'den boşandıktan sonra...

"EVLİ GİTTİM, BEKAR GELDİM"

Bali açıklamasında, "Evli gittim, bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" dedi. Bali boşanma sebebini başka şehirlerde ikamet ediyor olmaları olarak açıkladı. Bircan Bali kızı Saygı'nın velayetinin kendisinde olduğunu söyledi. Bali hakkında yorum yapanlara ise "Beni konuşmayın ben magazin figürü değilim" dedi. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eski hayat arkadaşları...