Bircan Bali'den Ece Erken'e bomba itiraf! Ömer Gezen'den boşandıktan sonra...
Bircan Bali'den Ece Erken'e bomba itiraf! 'Söylemezsem Olmaz' programında sunuculuk yapan Bircan Bali, avukat Ömer Gezen ile Eylül 2019'da nikah masasına oturmuş ve Ağustos 2020'de kızları Saygı Karen'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Evliliklerinin ilk gününden itibaren boşanma iddialarıyla gündeme gelen çift, mart ayında yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra ilk kez eski partneri Ece Erken'in Youtube kanalında konuşan Bircan Bali itirafıyla gündeme bomba gibi düştü.
BOŞANDIĞINI AÇIKLADI
'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucularından Bircan Bali, 2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'le inişli çıkışlı evliliği hakkında flaş bir açıklama yaptı. Bircan Bali, Ömer Gezen ile boşandığını canlı yayında açıkladı. Mahkeme dolayısıyla yayına geç kalan Bircan Bali, boşanma nedeni hakkında açıklama yaptı.
"EVLİ GİTTİM, BEKAR GELDİM"
Bali açıklamasında, "Evli gittim, bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" dedi. Bali boşanma sebebini başka şehirlerde ikamet ediyor olmaları olarak açıkladı. Bircan Bali kızı Saygı'nın velayetinin kendisinde olduğunu söyledi. Bali hakkında yorum yapanlara ise "Beni konuşmayın ben magazin figürü değilim" dedi. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eski hayat arkadaşları...