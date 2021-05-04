RAMAZAN İMSAKİYE
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Kripto parayla dolandırılan ünlülere bir yenisi daha eklendi! Esin Çelik: 'Paramı kaybetti şikayetçiyim'

Kripto parayla dolandırılan ünlülere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kripto para borsasındaki dolandırılma vakalarına adını yazdıran Esin Çelik yüksek gelir elde etmek için verdiği 150 bin lirasını kaptırınca şikayetçi oldu. Çelk, 'Çılgın Dershane', 'Şevkat Yerimdar' gibi filmlerde oyunculuk yapmıştı...

04.05.2021 11:04 - Son Güncelleme: 04.05.2021 11:08
Kripto parayla dolandırılan ünlülere bir yenisi daha eklendi Esin Çelik: 'Paramı kaybetti şikayetçiyim'

'Çılgın Dershane', 'Şevkat Yerimdar' gibi filmlerde oyunculuk yapan Esin Çelik geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan kripto para borsasına girdi. Arkadaşlarıyla bir ortamda Fazıl K., isimli şahısla tanışan oyuncu birikmiş parasını değerlendirmek istediğini söyleyince başına gelmeyen kalmadı. Arkadaş ortamında bulunan Fazıl K., genç oyuncunun parasını Bitcoin alarak değerlendirebileceğini söyleyince yüksek miktarda gelir elde edeceğini düşünen genç oyuncu güven kazandığı genç adamla iş birliği yapmaya karar verdi.

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Kripto parayla dolandırılan ünlülere bir yenisi daha eklendi Esin Çelik: 'Paramı kaybetti şikayetçiyim'

YÜKSEK MİKTAR KAZANMA VAADİYLE PARASINI VERDİ

İlk etapta 50 bin lira karşılığında haftalık bin 300 lira kazanacağını düşünen Esin Çelik parayı kendisine verilen banka hesap numarasına gönderdi. İki hafta boyunca yatırdığı para karşılığında bin 300 lira kazanan Çelik, sermayeyi artırmaya ve daha çok para kazanmak için harekete geçti. 100 bin lira yatırıp haftalık kazancının iki katına çıkaran genç kadın bir süre sonra beklediği kâr payını alamadı.

Kripto parayla dolandırılan ünlülere bir yenisi daha eklendi Esin Çelik: 'Paramı kaybetti şikayetçiyim'

"PARAMI KAYBETTİ ŞİKÂYETÇİYİM"

Fazıl K., iddiaya göre borsanın kötü durumda olduğunu söyleyerek genç oyuncuyu oyalamaya başladı. Parasını geri isteyen Esin Çelik bir süre daha geçmesine rağmen parasını geri alamadığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Dolandırıldığını iddia eden oyuncunun şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kripto parayla dolandırılan ünlülere bir yenisi daha eklendi Esin Çelik: 'Paramı kaybetti şikayetçiyim'

SERDAR ORTAÇ KRİPTO PARAYA YATIRIM YAPTI MI

'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç'ın kripto paraya yatırım yapıp yapmadığı merak ediliyordu. Sorunun yanıtı geçtiğimiz günlerde Seçil Gür'den geldi.

Kripto parayla dolandırılan ünlülere bir yenisi daha eklendi Esin Çelik: 'Paramı kaybetti şikayetçiyim'

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki akşam Levent'teki bir stüdyodan çıkarken görüntülendi.
"Best of Serdar Ortaç" albümünün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Ortaç, "Ozan Çolakoğlu 22 şarkı seçti. Okuyacak sanatçıları da o belirliyor. Albümde İrem Derici, Seçil Gür ve Gülşen de olacak" dedi.