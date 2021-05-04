Kripto parayla dolandırılan ünlülere bir yenisi daha eklendi! Esin Çelik: 'Paramı kaybetti şikayetçiyim'

YÜKSEK MİKTAR KAZANMA VAADİYLE PARASINI VERDİ

İlk etapta 50 bin lira karşılığında haftalık bin 300 lira kazanacağını düşünen Esin Çelik parayı kendisine verilen banka hesap numarasına gönderdi. İki hafta boyunca yatırdığı para karşılığında bin 300 lira kazanan Çelik, sermayeyi artırmaya ve daha çok para kazanmak için harekete geçti. 100 bin lira yatırıp haftalık kazancının iki katına çıkaran genç kadın bir süre sonra beklediği kâr payını alamadı.