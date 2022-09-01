O detay ağızları bir kaşık açık bıraktı! Burak Özçivit’in kayınvalidesinin gençlik fotoğrafı yok artık dedirtti! 4.5 aylık hamile Fahriye Evcen meğer...

4.5 aylık hamile Fahriye Evcen şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Burak Özçivit ile boşanacakları iddia edilen Evcen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koymuştu. Mutlu evlilikleri devam eden çift yazın tadını ailece çıkarmaya devam ediyor. Özellikle 36 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımları görenleri pest ediyor. Son olarak siyah bikinisiyle sosyal medyayı sallayan Fahriye Evcen şimdi de annesi ile gündeme geldi. Burak Özçivit'in kayınvalidesinin gençlik fotoğrafı yok artık dedirtti! O detay ağızları bir kaşık açık bıraktı! Fahriye Evcen meğer...