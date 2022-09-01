Mesut Özil bebeğine ne isim koydu? Cinsiyeti belli oldu! 2. kez hamile Amine Gülşe'den karnı burnunda pozlar!
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil Süper Lig ekiplerinden Başakşehire transfer oldu. Kariyerinde hareketlenme olan ünlü futbolcu özel hayatıyla da şimdilerde heyecan üstüne heyecan yaşıyor. Amine Gülşe - Mesut Özil çifti ikinci çocuklarını kucağına almayı bekliyor.
01.09.2022 10:55 - Son Güncelleme: 01.09.2022 10:55
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'in biricik eşi Amine Gülşe 2. kez hamile! Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Gülşe kendini eşi ve çocuklarına adadı. İkinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanan çiftin heyecanı büyük. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 29 yaşındaki eski oyuncunun karnı burnunda halleri dikkat çekti. Arkadaşlarının kendisine sürpriz babyshower hazırladığını belirten Gülşe'nin son hali çok konuşuldu.
Çiftin çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Başakşehr'de forma giyen Mesut Özil'in kızı olacak.