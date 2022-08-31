Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın şok eden ifadesi! 'Reklamımı iyi yaptın!' 6 ayrı suçtan...
Hakkında açılan birçok farklı davada ifade vermediği için yakalama kararı çıkarılan eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, polis eşliğinde getirildiği adliyeden ifadesini verdikten sonra ayrıldı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
31.08.2022 21:41 - Son Güncelleme: 31.08.2022 21:41
Hakkındaki davalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis tarafından gözaltına alınmıştı. Yağmur Sarnıç, önce Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.
"İYİ ÇEKİN, EVİME GİDİYORUM"
Sarnıç, mesai saati bitiminde olduğu için nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Duruşma salonundan gülerek çıkan Sarnıç, görüntü alan basın mensuplarına "Kızlar iyi çekin iyi çekin, evime gidiyorum" dedi. Sarnıç, açıklama yapmak isteyip istemediğini soran gazetecilere "Sizinle konuşmayacağım sakız gibi yapışıyorsunuz.