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Haberler Magazin Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın şok eden ifadesi! 'Reklamımı iyi yaptın!' 6 ayrı suçtan...

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın şok eden ifadesi! 'Reklamımı iyi yaptın!' 6 ayrı suçtan...

Hakkında açılan birçok farklı davada ifade vermediği için yakalama kararı çıkarılan eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, polis eşliğinde getirildiği adliyeden ifadesini verdikten sonra ayrıldı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
31.08.2022 21:41 - Son Güncelleme: 31.08.2022 21:41
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın şok eden ifadesi! ’Reklamımı iyi yaptın!’ 6 ayrı suçtan...

Hakkındaki davalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis tarafından gözaltına alınmıştı. Yağmur Sarnıç, önce Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın şok eden ifadesi! ’Reklamımı iyi yaptın!’ 6 ayrı suçtan...

Sarnıç'ın buradaki dosyalarda ifadesi alınıp yakalama kararları kaldırıldı. Beykoz'daki dosyasından da Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Sarnıç, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın şok eden ifadesi! ’Reklamımı iyi yaptın!’ 6 ayrı suçtan...

"İYİ ÇEKİN, EVİME GİDİYORUM"

Sarnıç, mesai saati bitiminde olduğu için nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Duruşma salonundan gülerek çıkan Sarnıç, görüntü alan basın mensuplarına "Kızlar iyi çekin iyi çekin, evime gidiyorum" dedi. Sarnıç, açıklama yapmak isteyip istemediğini soran gazetecilere "Sizinle konuşmayacağım sakız gibi yapışıyorsunuz.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın şok eden ifadesi! ’Reklamımı iyi yaptın!’ 6 ayrı suçtan...

Hala çekiyorlar, sizin sayenizde kendimi Hollywood starı gibi hissediyorum. Teşekkür ederim. Reklamımı iyi yapın. Hevesiniz kursağınızda kaldı biliyorum" diye yanıt verdi. Sarnıç, daha sonra polislerle birlikte dışarı çıkıp adliyeden ayrıldı.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın şok eden ifadesi! ’Reklamımı iyi yaptın!’ 6 ayrı suçtan...

"3 SANİYELİK GÖRÜŞMEDE TEHDİT VE HAKARET ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen Sarnıç, ilk olarak 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından yargılandığı 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

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