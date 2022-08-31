Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın şok eden ifadesi! ’Reklamımı iyi yaptın!’ 6 ayrı suçtan...

"İYİ ÇEKİN, EVİME GİDİYORUM"

Sarnıç, mesai saati bitiminde olduğu için nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Duruşma salonundan gülerek çıkan Sarnıç, görüntü alan basın mensuplarına "Kızlar iyi çekin iyi çekin, evime gidiyorum" dedi. Sarnıç, açıklama yapmak isteyip istemediğini soran gazetecilere "Sizinle konuşmayacağım sakız gibi yapışıyorsunuz.