Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara 11 yaşında! Evlilik hazırlığındaki Ebru'nun tıpatıp aynısı, görenler: "Annesinin çocukluğu"
Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara 11 yaşında! Evlilik hazırlığındaki Ebru'nun tıpatıp aynısı. Alara Zarrab'ı görenler, "Annesinin çocukluğu" , "Ebru kendisini doğurmuş" yorumları yapıyor. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan evlilik teklifi aldı. 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük dahil 2 milyon dolar harcayan sevgilisine gözyaşları içinde 'evet' diyen Ebru Gündeş'in kızı merak konusu oldu. 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru Gündeş, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da yine de Alara bir şekilde kameralara yakalandı. İşte Ebru Gündeş'in kızı Alara...
Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara 11 yaşında! Evlilik hazırlığındaki Ebru Gündeş'in tıpatıp aynısı, Alara'yı görenler, "Annesinin çocukluğu" , "Ebru kendisini doğurmuş" yorumları yapıyor.
Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan evlilik teklifi aldığı iddia edilen Ebru Gündeş gündemden düşmüyor.
İddiaya göre bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek. Sadece konserler için Türkiye'ye gelecek. Müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek.
Özel hayatıyla gündeme gelen Ebru Gündeş'in kızı merak konusu oldu. Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor.
Geçtiğimiz aylarda objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali annesine benzetildi. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukları.