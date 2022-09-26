Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara 11 yaşında! Evlilik hazırlığındaki Ebru'nun tıpatıp aynısı, görenler: "Annesinin çocukluğu"

İddiaya göre bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek. Sadece konserler için Türkiye'ye gelecek. Müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek.