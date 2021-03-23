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O da bir zamanlar gençti! EDHO'nun Hızır Reis'i Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca...

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ve bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı rollerle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Oktay Kaynarca, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kaynarca'nın yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncunun gençlik halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si, Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi...

23.03.2021 23:40 - Son Güncelleme: 23.03.2021 23:50
O da bir zamanlar gençti! EDHO'nun Hızır Reis'i Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca...

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli' karakterini canlandıran, Kurtlar Vadisi'nde de Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, sergilediği başarılı performans herkesin gönlünü fethetti.

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O da bir zamanlar gençti! EDHO'nun Hızır Reis'i Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca...

Kaynarca'nın yıllar önceki o fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.

O da bir zamanlar gençti! EDHO'nun Hızır Reis'i Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca...

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si, Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi...

O da bir zamanlar gençti! EDHO'nun Hızır Reis'i Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca...

Oktay Kaynarca

O da bir zamanlar gençti! EDHO'nun Hızır Reis'i Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca...

Oktay Kaynarca