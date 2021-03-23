Şarkıcı Fulin çikolata banyosu yaptı herkes şoke oldu! Yüzüne ve vücuduna çikolata süren Fulin 'bu kadarı da pes' dedirtti

Şarkıcı Fulin çikolata banyosu yaptı! Yüzüne ve vücuduna çikolata süren Fulin 'bu kadarı da pes' dedirtti. "Kendimi kreşte terk edilmiş gibi hissediyorum" notuyla paylaştığı videoda çikolata maskesi yaptığı görülen Fulin'in Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte 5 Yaşındayken klavye ve gitar çalmaya başlayan aynı zamanda bale ve müzik dersleri de alan Fulin'in o anları...

23.03.2021 18:06 - Son Güncelleme: 23.03.2021 18:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





