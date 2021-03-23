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Şarkıcı Fulin çikolata banyosu yaptı herkes şoke oldu! Yüzüne ve vücuduna çikolata süren Fulin 'bu kadarı da pes' dedirtti

Şarkıcı Fulin çikolata banyosu yaptı! Yüzüne ve vücuduna çikolata süren Fulin 'bu kadarı da pes' dedirtti. "Kendimi kreşte terk edilmiş gibi hissediyorum" notuyla paylaştığı videoda çikolata maskesi yaptığı görülen Fulin'in Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte 5 Yaşındayken klavye ve gitar çalmaya başlayan aynı zamanda bale ve müzik dersleri de alan Fulin'in o anları...

23.03.2021 18:06 - Son Güncelleme: 23.03.2021 18:14
Şarkıcı Fulin çikolata banyosu yaptı herkes şoke oldu! Yüzüne ve vücuduna çikolata süren Fulin 'bu kadarı da pes' dedirtti

Ünlü şarkıcı Fulin, yüzüne çikolata maskesi yaptı. Vücuduna da çikolatayla kalp yapan şarkıcı, o anları Instagram'dan paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı Fulin çikolata banyosu yaptı! Yüzüne ve vücuduna çikolata süren Fulin 'bu kadarı da pes' dedirtti

Yüzündeki çikolataları yiyen Fulin, "Kaç kez beni, 'pazar günü evde tek bırakma anne' dedim. Kendimi kreşte terk edilmiş gibi hissediyorum" notunu düştü.

Şarkıcı Fulin çikolata banyosu yaptı! Yüzüne ve vücuduna çikolata süren Fulin 'bu kadarı da pes' dedirtti

Şarkıcıya bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu kız bebek" ve "Çok tatlı olmuş, cici bebek" bazıları ise "Ne yaptı şimdi?", "Amacı neydi?" gibi tepkiler verdi. Video ve fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyanın da gündemi oldu.

Şarkıcı Fulin çikolata banyosu yaptı! Yüzüne ve vücuduna çikolata süren Fulin 'bu kadarı da pes' dedirtti

Kısa sürede gündem olan Fulin'in yaşı merak konusu oldu. İşte Felin başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Şarkıcı Fulin çikolata banyosu yaptı! Yüzüne ve vücuduna çikolata süren Fulin 'bu kadarı da pes' dedirtti

FULİN

1 Ocak 1985