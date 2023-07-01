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O da bikinili yakalandı! 79 yaşındaki Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Ne sakladı ne de gizledi adeta Benjamin Button

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Geçtiğimiz günlerde kullandığı ifadeler magazin gündemine bomba gibi düşen Çehre bu kez hem bikinili yakalandı hem de bikinili poz verdi. Çehre'nin yıllar meydan okuyan fiziği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

01.07.2023 16:18 - Son Güncelleme: 01.07.2023 16:18
O da bikinili yakalandı! 79 yaşındaki Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Ne sakladı ne de gizledi adeta Benjamin Button

Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
O da bikinili yakalandı! 79 yaşındaki Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Ne sakladı ne de gizledi adeta Benjamin Button

Yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

O da bikinili yakalandı! 79 yaşındaki Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Ne sakladı ne de gizledi adeta Benjamin Button

Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre bu kez bikinili halleriyle gündem oldu.

O da bikinili yakalandı! 79 yaşındaki Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Ne sakladı ne de gizledi adeta Benjamin Button

Nebahat Çehre önceki sabah erken saatlerde denize girip güneşlendi.

O da bikinili yakalandı! 79 yaşındaki Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Ne sakladı ne de gizledi adeta Benjamin Button

Sonrasında da bikinili pozunu verdi.

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