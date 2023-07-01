O da bikinili yakalandı! 79 yaşındaki Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Ne sakladı ne de gizledi adeta Benjamin Button
Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Geçtiğimiz günlerde kullandığı ifadeler magazin gündemine bomba gibi düşen Çehre bu kez hem bikinili yakalandı hem de bikinili poz verdi. Çehre'nin yıllar meydan okuyan fiziği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
01.07.2023 16:18 - Son Güncelleme: 01.07.2023 16:18
Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.