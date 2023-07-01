Aman Şeyma görmesin! Acun Ilıcalı kızı Melisa'yı o isimle paylaştı görenlerin aklına ilk Şeyma Subaşı geldi "Çok daha fazlası..."
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 kızı bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sık sık kızlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Son olarak kızı Melisa'yı, dadısıyla paylan Ilıcalı'nın paylaşımını görenlerin aklına gelen ilk isim Şeyma Subaşı oldu..
01.07.2023 16:52 - Son Güncelleme: 01.07.2023 16:53
Kızlarına düşkünlüğüyle bilinen yapımcı-sunucu Acun Ilıcalı'nın son paylaşımı sosyal medyanın gündeminde.
Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız babası olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında sık sık kızlarıyla paylaşım yapıyor.