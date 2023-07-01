Demet Akalın önce Nisa Bölükbaşı'yla atıştı sonra da ağzını bozdu "Bu çirkinlikle aç karnına g.mü ye" Demet'ten olay yanıt
Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, bir yandan da sosyal medya çok aktif. Önce Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile ufak bir atışma yaşayan Akalın sonrasında, yine Twitter'da verdiği yanıtla gündeme oturdu. İşte detaylar...
01.07.2023 15:41 - Son Güncelleme: 01.07.2023 15:41
Demet Akalın Okan Kurt ile 2012- 2018 yılları arasında evli kalmıştı. İkili boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden aynı evi paylaşmaya başlamıştı.
Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bikinili karelerini yayınlamıştı.