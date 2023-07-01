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Haberler Magazin Demet Akalın önce Nisa Bölükbaşı'yla atıştı sonra da ağzını bozdu "Bu çirkinlikle aç karnına g.mü ye" Demet'ten olay yanıt

Demet Akalın önce Nisa Bölükbaşı'yla atıştı sonra da ağzını bozdu "Bu çirkinlikle aç karnına g.mü ye" Demet'ten olay yanıt

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, bir yandan da sosyal medya çok aktif. Önce Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile ufak bir atışma yaşayan Akalın sonrasında, yine Twitter'da verdiği yanıtla gündeme oturdu. İşte detaylar...

01.07.2023 15:41 - Son Güncelleme: 01.07.2023 15:41
Demet Akalın önce Nisa Bölükbaşı’yla atıştı sonra da ağzını bozdu Bu çirkinlikle aç karnına g.mü ye Demet’ten olay yanıt

Demet Akalın önce Nisa Bölükbaşı'yla atıştı sonra da ağzını bozdu. İşte detaylar...

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Demet Akalın önce Nisa Bölükbaşı’yla atıştı sonra da ağzını bozdu Bu çirkinlikle aç karnına g.mü ye Demet’ten olay yanıt

Demet Akalın Okan Kurt ile 2012- 2018 yılları arasında evli kalmıştı. İkili boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden aynı evi paylaşmaya başlamıştı.

Demet Akalın önce Nisa Bölükbaşı’yla atıştı sonra da ağzını bozdu Bu çirkinlikle aç karnına g.mü ye Demet’ten olay yanıt

Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bikinili karelerini yayınlamıştı.

Demet Akalın önce Nisa Bölükbaşı’yla atıştı sonra da ağzını bozdu Bu çirkinlikle aç karnına g.mü ye Demet’ten olay yanıt

Ailesiyle tatil için soluğu Bodrum'da alan Demet Akalın'ın bikinili paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Demet Akalın önce Nisa Bölükbaşı’yla atıştı sonra da ağzını bozdu Bu çirkinlikle aç karnına g.mü ye Demet’ten olay yanıt

Sosyal medyayı oldukça faal kullanan Demet Akalın bu kez atışmalarıyla gündemde.

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