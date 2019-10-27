Selda Bağcan bakın nerede görüntülendi! Sosyal medya gündemine bomba gibi düştü...

Usta sanatçı Selda Bağcan'ın metroda çekilen görüntüsü sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Hızla yayılan fotoğrafa yorum yapan şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı. "Metroda bir star; Selda Bağcan" notu ile paylaşılan görüntüye, "Ne olacak ki… Ben dün New York'ta hep metroyla gezdim. Hepimiz biniyoruz" şeklinde yorum yapan Ebru Polat alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Polat'a yönelik, "Selda Bağcan ile kendini mi karşılaştırıyorsun?" dedi. İşte Selda Bağcan ve diğer metro kullanan ünlüler...