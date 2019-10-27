Selda Bağcan bakın nerede görüntülendi! Sosyal medya gündemine bomba gibi düştü...
Selda Bağcan'ın metroda çekilen görüntüsü sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, şarkıcı Ebru Polat'ın yorumu alay konusu oldu. Mütevazı kişiliği ve güçlü yorumuyla tanınan usta sanatçı Selda Bağcan'ın metroda çekilen görüntüsü sosyal medyada, "Metroda bir star; Selda Bağcan" notu ile hızla yayılırken, Ebru Polat'ın, "Ne olacak ki... Ben dün New York'ta hep metroyla gezdim. Hepimiz biniyoruz" yorumuna gelen tepkiler sosyal medya gündemine oturdu.
Usta sanatçı Selda Bağcan'ın metroda çekilen görüntüsü sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Hızla yayılan fotoğrafa yorum yapan şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı. "Metroda bir star; Selda Bağcan" notu ile paylaşılan görüntüye, "Ne olacak ki… Ben dün New York'ta hep metroyla gezdim. Hepimiz biniyoruz" şeklinde yorum yapan Ebru Polat alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Polat'a yönelik, "Selda Bağcan ile kendini mi karşılaştırıyorsun?" dedi. İşte Selda Bağcan ve diğer metro kullanan ünlüler...
SELDA BAĞCAN KİMDİR?
Selda Bağcan 1948; Muğla doğumlu, Türk Halk Müziği sanatçısı ve bestecisi. Türk halk müziğinin ve protest müziğin önde gelen adlarından biri olan Selda Bağcan, müzik yaşamına 1971'de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği öğrencisiyken başladı. Çıkardığı ilk iki 45'lik plak bir milyon dolayında satılınca, meslek olarak müziği seçmeye karar verdi.