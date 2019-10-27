Yeşilçam'ın efsane filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton son haliyle herkesi şaşırttı
Efsane oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Garip isimli filminde Ece Alton minik Fatoş karakteriyle hafızalarda yer etmişti. Ece Alton daha sonra sırra kadem basmıştı. Filmin yayınlandığı dönemde adından söz ettiren Ece Alton'un yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? Ece Alton, 1 Ocak 1980 doğumludur. Kemal Sunal'ın 'Garip' filminde 'Fatoş' karakteriyle tanınan Oya Ece Alton, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünü bitirdi.
ECE ALTON KİMDİR?
Ece Alton, 1 Ocak 1980 doğumludur. Kemal Sunal'ın 'Garip' filminde 'Fatoş' karakteriyle tanınan Oya Ece Alton,
İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünü bitirdi. Garip filminin ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gecenin Öteki Yüzü adındaki dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Arka Sokaklar, Beyaz Bisiklet ve en son 2006'da İmkânsız Aşk gibi projelerde oynadı. Oca Ece Alton, şu sıralarda kameralardan uzak turizm işi ile uğraşıyor. Çanakkale Ayvacık Assos, Behramkale'de yer alan Oca Ece Alton, Assos Alarga Small ismindeki 5 yıldızlı otelin işletmeciliğini yapıyor.