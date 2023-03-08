Ebru Gündeş’le aşk yaşamış bir döneme damgasını vurmuştu! Osmantan Erkır ve Armağan Çağlayan yıllar sonra bir arada son hali...

ABİDİN'İN SON HALİ

"Malum o yıllarda konser ve albüm çalışmaları ve akabinde medyada yapılan PR çalışmaları sebebiyle. Ama zamanda müzik sektörü de dijitalleşme yoluna girmeye başlayınca, müzik işlerimin de zamandan ve mekandan ayrı bir düzenle yürütebileceğimi ön gördüm. Ve çok sevdiğim Ankara'da yaşamaya karar verdim" dedi.



