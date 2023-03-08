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Haberler Magazin Ebru Gündeş'le aşk yaşamış bir döneme damgasını vurmuştu! Osmantan Erkır ve Armağan Çağlayan yıllar sonra bir arada son hali...

Ebru Gündeş'le aşk yaşamış bir döneme damgasını vurmuştu! Osmantan Erkır ve Armağan Çağlayan yıllar sonra bir arada son hali...

Bir dönemin adı her yerde geçen isimlerinden biriydi Osmantan Erkır. O dönemlerin Acun Ilıcalı'sı olan Osmantan Erkır ses yarışmalarının yapımcısı aynı zamanda sunucusuydu. O ses yarışmalarından birinde jüri üyesi olan Ebru Gündeş'le yaşadığı aşkla da çok konuşulmuştu. Sonrasında ortalıklardan elini eteğini çeken Osmantan Erkır, yıllar sonra yine o ses yarışmalarından birinde jüri üyesi olan Armağan Çağlayan'la bir araya geldi. İşte Osmantan Erkır'ın son hali.

08.03.2023 10:36 - Son Güncelleme: 08.03.2023 10:36
Ebru Gündeş’le aşk yaşamış bir döneme damgasını vurmuştu! Osmantan Erkır ve Armağan Çağlayan yıllar sonra bir arada son hali...

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Osmantan Erkır yıllar sonra Armağan Çağlayan'la bir araya geldi.

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Ebru Gündeş’le aşk yaşamış bir döneme damgasını vurmuştu! Osmantan Erkır ve Armağan Çağlayan yıllar sonra bir arada son hali...

Medya sektöründen yorulduğunu belirten Erkır, zorluklarla boğuşacak enerjisinin olmadığını ifade etti. Güzel ilklere imza attığını söyleyen Erkır, televizyona doğaçlamayı getirdiğini dile getirdi.

İşte başta Osmantan Erkır olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Ebru Gündeş’le aşk yaşamış bir döneme damgasını vurmuştu! Osmantan Erkır ve Armağan Çağlayan yıllar sonra bir arada son hali...

ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Bir döneme damgasını vuran Popstar'ın birincisi Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan sonra adını pek duymadığımız Abidin son haliyle gündem oldu.

Ebru Gündeş’le aşk yaşamış bir döneme damgasını vurmuştu! Osmantan Erkır ve Armağan Çağlayan yıllar sonra bir arada son hali...

2000'li yılların başında yayınlanan ve herkesi televizyon başına toplayan şarkı yarışması Popstar Türkiye'nin birincisi Abidin şimdilerde neler yapıyor?

Ebru Gündeş’le aşk yaşamış bir döneme damgasını vurmuştu! Osmantan Erkır ve Armağan Çağlayan yıllar sonra bir arada son hali...

ABİDİN'İN SON HALİ

"Malum o yıllarda konser ve albüm çalışmaları ve akabinde medyada yapılan PR çalışmaları sebebiyle. Ama zamanda müzik sektörü de dijitalleşme yoluna girmeye başlayınca, müzik işlerimin de zamandan ve mekandan ayrı bir düzenle yürütebileceğimi ön gördüm. Ve çok sevdiğim Ankara'da yaşamaya karar verdim" dedi.

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