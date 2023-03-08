Ebru Gündeş'le aşk yaşamış bir döneme damgasını vurmuştu! Osmantan Erkır ve Armağan Çağlayan yıllar sonra bir arada son hali...
Bir dönemin adı her yerde geçen isimlerinden biriydi Osmantan Erkır. O dönemlerin Acun Ilıcalı'sı olan Osmantan Erkır ses yarışmalarının yapımcısı aynı zamanda sunucusuydu. O ses yarışmalarından birinde jüri üyesi olan Ebru Gündeş'le yaşadığı aşkla da çok konuşulmuştu. Sonrasında ortalıklardan elini eteğini çeken Osmantan Erkır, yıllar sonra yine o ses yarışmalarından birinde jüri üyesi olan Armağan Çağlayan'la bir araya geldi. İşte Osmantan Erkır'ın son hali.
08.03.2023 10:36 - Son Güncelleme: 08.03.2023 10:36
Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Osmantan Erkır yıllar sonra Armağan Çağlayan'la bir araya geldi.
ABİDİN'İN SON HALİ
"Malum o yıllarda konser ve albüm çalışmaları ve akabinde medyada yapılan PR çalışmaları sebebiyle. Ama zamanda müzik sektörü de dijitalleşme yoluna girmeye başlayınca, müzik işlerimin de zamandan ve mekandan ayrı bir düzenle yürütebileceğimi ön gördüm. Ve çok sevdiğim Ankara'da yaşamaya karar verdim" dedi.