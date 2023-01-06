Nusret: Kasap çıraklığından dünyanın en ünlü Türk şefliğine uzanan bir başarı hikayesi... "Tek rakibim Nusr-Et..."
Nusret'in, yoksul bir aileden gelen ilkokul mezunu bir genç iken Hollywood starlarına ulaşan dünyanın en ünlü Türk şefi olma hikayesi gençlere örnek olacak cinsten. 7 ülkede 32 restorana ulaşan Nusr-Et, bundan sonraki son derece iddialı hedefini, "Dünya haritasını önünüze koyun, aklınızdan neresi geçiyorsa orada bir Nusr-Et açıldığında sanki yıllardır orada çalışan bir restoran gibi ilk günden itibaren iş yapacaktır. Bu markamızın gücü." şeklinde anlatıyor. Erzurum'dan çıkıp Hollywood starlarına ulaşan büyük bir başarı yakalayan Nusret Gökçe, sıfırdan var ettiği markasını ve hayat hikayesini Inbusiness dergisine anlattı. İşte 'Ben yokum biz varız' diyen, Inbusiness Ocak sayısının kapak yıldızı Nusret Gökçe hakkında tüm bilinmeyenler...
06.01.2023 10:47 - Son Güncelleme: 06.01.2023 11:20
KASAP ÇIRAKLIĞINDAN DÜNYANIN EN ÜNLÜ TÜRK ŞEFLİĞİNE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ...
Instagram'da 50 milyonu aşan takipçisine sabah kahvesini yudumladıktan sonra hiç beklenmedik bir şekilde kapicciiiinoo diye seslenen Nusret Gökçe'nin, İstanbul'un en gözde mekanlarından birinin gelişini haber verdiğini kim bilebilirdi.
7 ülkede 32 restorana ulaşan Nusr-et, bundan sonraki son derece iddialı hedefini, "Dünya haritasını önünüze koyun, aklınızdan neresi geçiyorsa orada bir Nusr-Et açıldığında sanki yıllardır orada çalışan bir restoran gibi ilk günden itibaren iş yapacaktır. Bu markamızın gücü. Türkiye'de yatırımlarımızı daha yeni hayata geçirdik. Önümüzdeki dönem dünyada biraz daha büyümeye odaklanacağız." şeklinde anlatıyor.