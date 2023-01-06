Nusret: Kasap çıraklığından dünyanın en ünlü Türk şefliğine uzanan bir başarı hikayesi... "Tek rakibim Nusr-Et..."

7 ülkede 32 restorana ulaşan Nusr-et, bundan sonraki son derece iddialı hedefini, "Dünya haritasını önünüze koyun, aklınızdan neresi geçiyorsa orada bir Nusr-Et açıldığında sanki yıllardır orada çalışan bir restoran gibi ilk günden itibaren iş yapacaktır. Bu markamızın gücü. Türkiye'de yatırımlarımızı daha yeni hayata geçirdik. Önümüzdeki dönem dünyada biraz daha büyümeye odaklanacağız." şeklinde anlatıyor.