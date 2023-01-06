Başak Dizer Serenay Sarıkaya'yı kıskandığı için Kıvanç Tatlıtuğ'un setini mi bastı: "Kendisini oraya zorla kabul ettirmiş" Bu kez 'sert' kaya
Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bir yandan ikili aşk iddialarını redderken bir yandan da yeni dizileri için reklam aşkı iddiaları dönüyordu. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisinin çekimlerine başladı. Önceki gün setten ilk fotoğraflar sosyal medyaya sızarken, Bilal Özcan'dan bomba bir iddia gelmiş ve Tatlıtuğ'un eşinin sürekli sette olduğunu söylemişti. İddia hakkında detaylar gelmeye devam ederken Başak Dizer'den Alaçatı pozları da geldi.
06.01.2023 10:09 - Son Güncelleme: 06.01.2023 10:11
Bilal Özcan, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yle birlikte soluğu İzmir'de aldığını iddia etmişti. Özcan şu ifadeleri kullanmıştı: