Vav TV İzle
Haberler Magazin Başak Dizer Serenay Sarıkaya'yı kıskandığı için Kıvanç Tatlıtuğ'un setini mi bastı: "Kendisini oraya zorla kabul ettirmiş" Bu kez 'sert' kaya

Başak Dizer Serenay Sarıkaya'yı kıskandığı için Kıvanç Tatlıtuğ'un setini mi bastı: "Kendisini oraya zorla kabul ettirmiş" Bu kez 'sert' kaya

Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bir yandan ikili aşk iddialarını redderken bir yandan da yeni dizileri için reklam aşkı iddiaları dönüyordu. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisinin çekimlerine başladı. Önceki gün setten ilk fotoğraflar sosyal medyaya sızarken, Bilal Özcan'dan bomba bir iddia gelmiş ve Tatlıtuğ'un eşinin sürekli sette olduğunu söylemişti. İddia hakkında detaylar gelmeye devam ederken Başak Dizer'den Alaçatı pozları da geldi.

06.01.2023 10:09 - Son Güncelleme: 06.01.2023 10:11
Başak Dizer Serenay Sarıkaya’yı kıskandığı için Kıvanç Tatlıtuğ’un setini mi bastı: Kendisini oraya zorla kabul ettirmiş Bu kez ’sert’ kaya

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olacağı Aile dizisi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başak Dizer Serenay Sarıkaya’yı kıskandığı için Kıvanç Tatlıtuğ’un setini mi bastı: Kendisini oraya zorla kabul ettirmiş Bu kez ’sert’ kaya

Daha Tatlıtuğ'un partneri olacak isim için hummalı bir arayış söz konusuydu.

Başak Dizer Serenay Sarıkaya’yı kıskandığı için Kıvanç Tatlıtuğ’un setini mi bastı: Kendisini oraya zorla kabul ettirmiş Bu kez ’sert’ kaya

Tam Özge Özpirinçci ile anlaşıldı derken olaylar karışmış ve ikinci başrol Serenay Sarıkaya olmuştu.

Başak Dizer Serenay Sarıkaya’yı kıskandığı için Kıvanç Tatlıtuğ’un setini mi bastı: Kendisini oraya zorla kabul ettirmiş Bu kez ’sert’ kaya

Güçlü kadrosuyla dikkatleri çeken dizi hakkında flaş bir iddia gelmişti.

Başak Dizer Serenay Sarıkaya’yı kıskandığı için Kıvanç Tatlıtuğ’un setini mi bastı: Kendisini oraya zorla kabul ettirmiş Bu kez ’sert’ kaya

Bilal Özcan, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yle birlikte soluğu İzmir'de aldığını iddia etmişti. Özcan şu ifadeleri kullanmıştı:

SON DAKİKA