Hadise Reza Zarrab ifşası için ifade verdi Ebru Gündeş'i şahit gösterdi! Seren Serengil: "Ebru'ya sormadan yazdım" Ortalık karışacak
Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen ve şu sıralar Hadise'ye felan halde kafayı takmış olan Seren Serengil önceki gün ifade vermişti. Verdiği ifadenin ardından açıklama yapan Serengil yine zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Şikayet üzerine Seren Serengil, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Basın Suçları savcısına ifade vermişti. Serengil'in ifadesi yaklaşık 3 saat sürmüştü.
SEREN SERENGİL'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER | VİDEO
"EBRU GÜNDEŞ VE AVUKATINI ŞAHİT OLARAK GÖSTERDİK"
Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Seren Serengil, şarkıcı Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini söylemişti.
Serengil, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik" demişti. Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamanın ardından Seren Serengil adliyeden ayrılmıştı.
SEREN'DEN ZEHİR ZEMEBEREK SÖZLER
İfadesinin ertesi günü sunduğu programda açıklamalarda bulunan Seren Serengil nasıl bir yol haritası izleyeceğini, neden Ebru Gündeş'i şahit yazdığını ve merak edilen tüm detayları açıkladı.