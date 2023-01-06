Hadise Reza Zarrab ifşası için ifade verdi Ebru Gündeş'i şahit gösterdi! Seren Serengil: "Ebru'ya sormadan yazdım" Ortalık karışacak

Serengil, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik" demişti. Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamanın ardından Seren Serengil adliyeden ayrılmıştı.