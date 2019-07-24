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Nusret Gökçe'nin saatinin fiyatı dudak uçuklattı: Zamanı değerli...

Nusret Gökçe'nin 150 bin dolarlık saati olay oldu. Patek Philippe marka saat için 150 bin doları gözden çıkaran ünlü etçi Nusret, geçtiğimiz günlerde de yeni saatiyle verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Satlbae hareketi ile dünya çapında ünlenen Nusret, iki yıl önce de Patek Philippe marka saat almıştı. O dönem saat için 350 bin lira ödeme yapmıştı. İşte ünlülerin tercih ettiği pahalı saatler...

24.07.2019 09:54 - Son Güncelleme: 24.07.2019 10:08
Nusret Gökçe'nin saatinin fiyatı dudak uçuklattı: Zamanı değerli...

Saltbae hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe paraya kıydı. Patek Philippe marka saat için 150 bin doları gözden çıkardı. İşte ünlülerin kullandığı pahalı saatler...

Nusret Gökçe'nin saatinin fiyatı dudak uçuklattı: Zamanı değerli...

CRISTIANO RONALDO

Zümrüt ev beyaz pırlantalı saatin değeri 6,8 milyon TL'dir.

Nusret Gökçe'nin saatinin fiyatı dudak uçuklattı: Zamanı değerli...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu Frank Muller tercih ediyor.

Nusret Gökçe'nin saatinin fiyatı dudak uçuklattı: Zamanı değerli...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan dünyanın en popüler ve pahalı olan saatlerinden biri olan Patek Philippe Nautilus tercih ediyor.

Nusret Gökçe'nin saatinin fiyatı dudak uçuklattı: Zamanı değerli...

ATA DEMİRER

Ata Demirer'in tercihi ise Luminor Panerai Radiomir ve Marine Automatic markalardır.

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