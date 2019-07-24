Nusret Gökçe'nin saatinin fiyatı dudak uçuklattı: Zamanı değerli...

Nusret Gökçe'nin 150 bin dolarlık saati olay oldu. Patek Philippe marka saat için 150 bin doları gözden çıkaran ünlü etçi Nusret, geçtiğimiz günlerde de yeni saatiyle verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Satlbae hareketi ile dünya çapında ünlenen Nusret, iki yıl önce de Patek Philippe marka saat almıştı. O dönem saat için 350 bin lira ödeme yapmıştı. İşte ünlülerin tercih ettiği pahalı saatler...

24.07.2019 09:54 - Son Güncelleme: 24.07.2019 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





