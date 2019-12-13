Nusret Gökçe'den sosyal medyayı yıkıp geçen paylaşım: 1 milyar 250 milyon dolar...
Nusret Gökçe, bir kez daha sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı. 'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında ünlenen 36 yaşındaki Nusret Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantladığı muz çalışmasını 120 bin dolara satmasına karşılık, duvara pirzola bantlayıp 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçti. İşte Nusret Gökçe'nin Instagram paylaşımı...
13.12.2019 13:47
- Son Güncelleme: 13.12.2019 13:59
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