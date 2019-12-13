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Nusret Gökçe'den sosyal medyayı yıkıp geçen paylaşım: 1 milyar 250 milyon dolar...

Nusret Gökçe, bir kez daha sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı. 'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında ünlenen 36 yaşındaki Nusret Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantladığı muz çalışmasını 120 bin dolara satmasına karşılık, duvara pirzola bantlayıp 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçti. İşte Nusret Gökçe'nin Instagram paylaşımı...

13.12.2019 13:47 - Son Güncelleme: 13.12.2019 13:59
Nusret Gökçe'den sosyal medyayı yıkıp geçen paylaşım: 1 milyar 250 milyon dolar...

Nusret'in Instagram paylaşımı olay oldu! 'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, bir kez daha sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Nusret Gökçe'den sosyal medyayı yıkıp geçen paylaşım: 1 milyar 250 milyon dolar...

Miami'de İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'duvara bantlanmış muz olarak' da anılan sanat eserinin yankıları sürüyor...

Nusret Gökçe'den sosyal medyayı yıkıp geçen paylaşım: 1 milyar 250 milyon dolar...

Eser sosyal medyada gündem olmuş, hatta ülkemizde de belediyelerin sembolik yiyeceklerini paylaştıkları fotoğraflar insanları gülümsetmişti. Bu akıma sosyete kasabı Nusret Gökçe de katıldı.

Nusret Gökçe'den sosyal medyayı yıkıp geçen paylaşım: 1 milyar 250 milyon dolar...

Nusret Gökçe, 120 bin dolara satılan muza karşılık bir pirzolayı duvara bantladı.

Nusret Gökçe'den sosyal medyayı yıkıp geçen paylaşım: 1 milyar 250 milyon dolar...

Sosyete etçisi, yaklaşık 25 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Sadece 1 milyon 250 bin dolar dedi" notunu yazdı.

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