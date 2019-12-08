Perrotin Art Basel Miami'de sergilenen ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'a ait olan, 'Komedyen' adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eseri, başka bir sanatçı tarafından yendi. Sanatçının üç adet ürettiği Komedyen adlı eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken, üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti. Adı açıklanmayan alıcıların, eserle birlikte kendilerine iletilen orjinallik sertifikasında, esere konu olan muzu gerekli gördükleri takdirde değiştirebilecekleri belirtilmişti. Sanatçı David Datuna, duvara bantlanmış olarak sergilenen muzu alarak yedi ve yaptığı eylemin adına verdiği isimle çok konuşuldu.
120 bin dolara satılıyordu, sanat eserindeki muzu yedi! Yaptığı eyleme verdiği isimle çok konuşuldu08.12.2019 16:15
- 120 bin dolara satılıyordu, sanat eserindeki muzu yedi! Yaptığı eyleme verdiği isimle çok konuşuldu
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Müslüman ülkelere 'zekat' çağrısı |Video
- Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Bu sene faaliyete geçireceğiz |Video
- Kim Milyoner Olmak İster'de Sinem Kobal sorusu! Kenan İmirzalıoğlu verdiği tepkiyle herkesi kahkahaya boğdu
- CHP'li Yalova Belediyesi hamile kadını sürgün etti!
- Terör örgütü PKK'da panik! Telefonlar yasaklandı
- Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı
- AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Başkan Erdoğan için özel video
- Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! Fatih Terim sonunu hazırlıyor
- Denizli'de dehşet! Ev arkadaşlarını acımadan öldürdü
- 6 Aralık Masterchef'te bu hafta kim elendi? Masterchef elenen isim kim oldu? |Video
- Başkan Erdoğan Şehir Üniversitesi'ndeki tezgahı ilk kez açıkladı: Halk Bankası'nı dolandırıyorlar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.