120 bin dolara satılıyordu, sanat eserindeki muzu yedi! Yaptığı eyleme verdiği isimle çok konuşuldu 08.12.2019 16:15

Perrotin Art Basel Miami'de sergilenen ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'a ait olan, 'Komedyen' adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eseri, başka bir sanatçı tarafından yendi. Sanatçının üç adet ürettiği Komedyen adlı eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken, üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti. Adı açıklanmayan alıcıların, eserle birlikte kendilerine iletilen orjinallik sertifikasında, esere konu olan muzu gerekli gördükleri takdirde değiştirebilecekleri belirtilmişti. Sanatçı David Datuna, duvara bantlanmış olarak sergilenen muzu alarak yedi ve yaptığı eylemin adına verdiği isimle çok konuşuldu.