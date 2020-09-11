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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan 2 aylık bebeğini kaybetti!

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evliliklerinin, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladığı iddia edilmişti. İlişkilerini kısa bir sürede toplayan çiftten geçtiğimiz günlerde üçüncü bebek haberi geldi. İki kız çocuğu bulunan Yasemin Özilhan'ın hamileliği, 'Karantina bebeği' olarak manşetlere taşındı. Ancak ünlü çiftten üzen haber geldiç Özilhan, bebeğini kaybetti.

11.09.2020 17:40 - Son Güncelleme: 11.09.2020 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





