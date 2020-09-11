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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan 2 aylık bebeğini kaybetti!

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evliliklerinin, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladığı iddia edilmişti. İlişkilerini kısa bir sürede toplayan çiftten geçtiğimiz günlerde üçüncü bebek haberi geldi. İki kız çocuğu bulunan Yasemin Özilhan'ın hamileliği, 'Karantina bebeği' olarak manşetlere taşındı. Ancak ünlü çiftten üzen haber geldiç Özilhan, bebeğini kaybetti.

11.09.2020 17:40 - Son Güncelleme: 11.09.2020 17:40
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan 2 aylık bebeğini kaybetti!

DÜŞÜK YAPTI

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile hafızalara kazınan 35 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın sevinci yarım kaldı. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la nikah masasına oturan eski oyuncu Yasemin Özilhan, üçüncü çocuğuna hamileydi. Özilhan'dan kötü haber geldi.

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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan 2 aylık bebeğini kaybetti!

BU KEZ ERKEK İSTİYORLARDI

2012 yılında ilk kızı Emine'yi, 2013'te de ikinci kızı Ela'yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyordu.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan 2 aylık bebeğini kaybetti!

Ama henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, "Her şeyden önce sağlıklı olsun" temennisinde bulunmuştu.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan 2 aylık bebeğini kaybetti!

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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan 2 aylık bebeğini kaybetti!

YASEMİN ÖZİLHAN VE EŞİ İZZET ÖZİLHAN

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