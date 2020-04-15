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EDHO'nun güzel sesli Gönül'üydü... Komandolardan şarkıcı Zara'yı duygulandıran mesaj!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Gönül karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Şarkıcı Zara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Önceki gün sınırlarımızda görev yapan askerlerimizden 'Komandolardan Zara Hanım'a selamlar' yazılı bir fotoğraf alan şarkıcı "Rabbim'e emanetsiniz. İnşallah anne-babalarınıza, sevdiğinize, evlatlarınıza sağlıcakla kavuşursunuz" diye karşılık verdi. Zara'nın paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

15.04.2020 11:02 - Son Güncelleme: 15.04.2020 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





