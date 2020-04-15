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EDHO'nun güzel sesli Gönül'üydü... Komandolardan şarkıcı Zara'yı duygulandıran mesaj!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Gönül karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Şarkıcı Zara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Önceki gün sınırlarımızda görev yapan askerlerimizden 'Komandolardan Zara Hanım'a selamlar' yazılı bir fotoğraf alan şarkıcı "Rabbim'e emanetsiniz. İnşallah anne-babalarınıza, sevdiğinize, evlatlarınıza sağlıcakla kavuşursunuz" diye karşılık verdi. Zara'nın paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

15.04.2020 11:02 - Son Güncelleme: 15.04.2020 11:02
EDHO'nun güzel sesli Gönül'üydü... Komandolardan şarkıcı Zara'yı duygulandıran mesaj!

Başarılı şarkıcı Zara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Sınırlarımızda ülke toprağımızı koruyan komandolarımız önceki gün ünlü sanatçı Zara'ya sosyal medya üzerinden 'Komandolardan Zara Hanım'a selamlar' diye mesaj gönderdi.

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EDHO'nun güzel sesli Gönül'üydü... Komandolardan şarkıcı Zara'yı duygulandıran mesaj!

Bu mesaj karşısında çok duygulanan Zara, askerlerimize, "Rabbime emanetsiniz... İnşallah anne, babalarınıza, sevdiklerinize, evlatlarınıza, aşınıza sağlıcakla dönersiniz..." şeklinde karşılık verdi.

EDHO'nun güzel sesli Gönül'üydü... Komandolardan şarkıcı Zara'yı duygulandıran mesaj!

"Herkes bu cengaver vatan sevdalısı canlara mesajlarını ve dualarını her gün yollamayı unutmasın." diyerek sözlerini bitiren güzel sesli Zara, sosyal medyada takdir topladı.

EDHO'nun güzel sesli Gönül'üydü... Komandolardan şarkıcı Zara'yı duygulandıran mesaj!
EDHO'nun güzel sesli Gönül'üydü... Komandolardan şarkıcı Zara'yı duygulandıran mesaj!
EDHO'nun güzel sesli Gönül'üydü... Komandolardan şarkıcı Zara'yı duygulandıran mesaj!
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