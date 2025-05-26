İlhan Şeşen’in hakkında bilinmeyenler: Herkes müzisyen sanıyordu ama...

🎤 SOLO ALBÜMLERLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

1994 yılında "Aşk Haklı" adlı ilk solo albümünü yayınlayan sanatçı, asıl çıkışını 2001 yılında "Neler Oluyor Bize?" albümüyle yaptı. 2003 yılında yayımladığı "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümü ise müzik kariyerinde bir başka dönüm noktası oldu.

Sanatçının şarkıları Kenan Doğulu, Yonca Lodi, Nükhet Duru gibi önemli sanatçılar tarafından seslendirildi. Şeşen bu konuda da oldukça alçakgönüllüydü: