Nuri Alço yıllar sonra anlattı! ‘Kavgaya başladık’ diyerek Cüneyt Arkın’la yaşadıklarını ilk kez açıkladı! Yeşilçam efsaneleri...
Dünyayı Kurtaran Adam, Kara Murat, Battal Gazi, Malkoçoğlu ve daha birçok karakterle kamera karşısına geçen ve milyonların gönüllerini fetheden Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'dan 28 Haziran sabahı acı haber geldi. Kariyerinin yanı sıra duruşuyla da büyük beğeni toplayan oyuncu, 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle 7'den 70'e herkesi yasa boğan Arkın'ın ardından birçok Yeşilçam yıldızı, oyuncuyla anılarını anlatarak yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Aylar sonra bir açıklama da Yeşilçam'ın 'kötü adamı' olarak hafızalara kazınan Nuri Alço'dan geldi. Arkın ile birçok yapımda rol alan Alço, ünlü oyuncuyla yaşadığı bir olayı yıllar sonra anlattı. İşte detaylar...
18.07.2022 18:16 - Son Güncelleme: 18.07.2022 18:16
Yeşilçam'a muhteşem eserler bırakan usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan 28 Haziran sabahı acı haber geldi. Kalbinin durması sebebiyle 85 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı, sevenlerini yasa boğdu.
Ölümüyle 7'den 70'e herkesi yasa boğan Arkın'ın ardından birçok Yeşilçam yıldızı, oyuncuyla anılarını anlatarak yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.
Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Cüneyt Arkın ile yaşadığı bir anısını anlattı.
Eskişehirli olan Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, kısa süre önce vefat eden bir diğer Eskişehirli Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'la olan anılarını anlattı.