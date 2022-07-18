Mehmet Dinçerler bu işe ne der! Hadise ve Murda'nın aşırı samimi dansı sosyal medyayı yıktı 'Bize ne kocası düşünsün'
Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le sessiz sedasız bir şekilde evlenen Hadise'nin, sahne kıyafetlerine çeki düzen verdiği konuşuluyordu bir süredir. Geçtiğimiz günlerde mayo elbise tarzıyla sahne alan Hadise bu iddiaları biraz da olsa yalanlamıştı. Ancak bu kez de sahnedeki dansıyla gündemde. Hadise, düet yaptığı rapçi Murda ile sahneye çıktı. Tarzı ve dans performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
18.07.2022 16:32 - Son Güncelleme: 18.07.2022 16:41
Hadise, düet yaptığı rapçi Murda ile sahneye çıktı. Tarzı ve dans performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Murda ile samimi şekilde dans eden Hadise, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Baby İmdat" notunu yazdı.
Bir kısım Hadise ve Murda'nın yakın arkadaş oldukları için danslarını normal bulurken bir kısım da samimiyetin dozunun kaçtığını söyledi.