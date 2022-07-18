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Mehmet Dinçerler bu işe ne der! Hadise ve Murda'nın aşırı samimi dansı sosyal medyayı yıktı 'Bize ne kocası düşünsün'

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le sessiz sedasız bir şekilde evlenen Hadise'nin, sahne kıyafetlerine çeki düzen verdiği konuşuluyordu bir süredir. Geçtiğimiz günlerde mayo elbise tarzıyla sahne alan Hadise bu iddiaları biraz da olsa yalanlamıştı. Ancak bu kez de sahnedeki dansıyla gündemde. Hadise, düet yaptığı rapçi Murda ile sahneye çıktı. Tarzı ve dans performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

18.07.2022 16:32 - Son Güncelleme: 18.07.2022 16:41
Mehmet Dinçerler bu işe ne der! Hadise ve Murda’nın aşırı samimi dansı sosyal medyayı yıktı ’Bize ne kocası düşünsün’

Hadise, düet yaptığı rapçi Murda ile sahneye çıktı. Tarzı ve dans performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Mehmet Dinçerler bu işe ne der! Hadise ve Murda’nın aşırı samimi dansı sosyal medyayı yıktı ’Bize ne kocası düşünsün’

Birlikte yeni şarkıları 'İmdat'ı söylediler. Murda ve Hadise'nin sahnede sarmaş dolaş dans etmesi sosyal medyaya damga vurdu.

Mehmet Dinçerler bu işe ne der! Hadise ve Murda’nın aşırı samimi dansı sosyal medyayı yıktı ’Bize ne kocası düşünsün’

Murda ile samimi şekilde dans eden Hadise, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Baby İmdat" notunu yazdı.

Mehmet Dinçerler bu işe ne der! Hadise ve Murda’nın aşırı samimi dansı sosyal medyayı yıktı ’Bize ne kocası düşünsün’

Hadise ve Murda'nın dansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü.

Mehmet Dinçerler bu işe ne der! Hadise ve Murda’nın aşırı samimi dansı sosyal medyayı yıktı ’Bize ne kocası düşünsün’

Bir kısım Hadise ve Murda'nın yakın arkadaş oldukları için danslarını normal bulurken bir kısım da samimiyetin dozunun kaçtığını söyledi.

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