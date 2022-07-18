43’lük Mine Tugay bikinisiyle yatak odasından paylaştı! Yetmedi bornozuyla sere serpe uzanarak poz verdi! 20’liklere taş çıkardı
Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tugay, tatil pozlarını bir araya toplayıp tek gönderide takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinisiyle yatak odasından paylaşan Tugay, bornozuyla sere serpe uzanarak verdiği pozuyla da beğeni topladı. Güzelliği ve fit haliyle tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu, gençlere taş çıkardı. İşte 47 yaşındaki Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
18.07.2022 18:57 - Son Güncelleme: 18.07.2022 18:57
1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı çocuk oyununda rol alan Mine Tugay, 2003'te Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol alarak dizi oyunculuğuna başladı.