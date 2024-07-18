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Nurgül Yeşilçay'dan ölçüleriyle aşure tarifi! Kolları sıvadı mutfağa girdi! 'Bol nohut az fasülye' dedi takipçilerine sundu

Nurgül Yeşilçay, mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor! Sevilen oyuncu, bu kez geleneksel tatlımız aşureyi kendi özel tarifiyle hayranlarına sundu. Kolları sıvayan Yeşilçay, mutfağa girerek aşurenin püf noktalarını ve malzeme ölçülerini tek tek açıkladı. "Bol nohut, az fasulye!" diye seslenen Yeşilçay, aşure tarifini takipçileriyle patlaştı. İşte Nurgül Yeşilçay'dan aşure tarifi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 22:08 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 22:08
Nurgül Yeşilçay’dan ölçüleriyle aşure tarifi! Kolları sıvadı mutfağa girdi! ’Bol nohut az fasülye’ dedi takipçilerine sundu 1

Nurgül Yeşilçay, mutfağa girerek aşurenin püf noktalarını ve malzeme ölçülerini tek tek açıkladı. "Bol nohut, az fasulye!" diye seslenen Yeşilçay, aşure tarifini takipçileriyle patlaştı. İşte Nurgül Yeşilçay'dan aşure tarifi...

Nurgül Yeşilçay’dan ölçüleriyle aşure tarifi! Kolları sıvadı mutfağa girdi! ’Bol nohut az fasülye’ dedi takipçilerine sundu 2

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor

Nurgül Yeşilçay’dan ölçüleriyle aşure tarifi! Kolları sıvadı mutfağa girdi! ’Bol nohut az fasülye’ dedi takipçilerine sundu 3

Instagram'da 4,2 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, sevenlerine sık sık yemek tarifleri paylaşmaya devam ediyor.

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