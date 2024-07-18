Boncuk gözleriyle büyüleyen Sibel Can'ın boyu şoke etti! Herkes 168 cm sanıyordu ama gerçek öyle değil! İşte Sibel Can'ın boyu...

Türk müziğinin güçlü sesi ve güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, bu kez boyuyla gündeme geldi. Boncuk gözleriyle izleyenleri büyüleyen ünlü sanatçının boyu hakkında uzun süredir yanlış bilinen bir gerçek ortaya çıktı. Herkes Sibel Can'ın 168 cm boyunda olduğunu düşünüyordu, ancak gerçek öyle değil! İşte 53'lük Sibel Can'ın boyu...
Herkes Sibel Can'ın 168 cm boyunda olduğunu düşünüyordu, ancak gerçek öyle değil! İşte 53'lük Sibel Can'ın boyu...
Eski eşi Hakan Ural ile olan evliliğiyle anne olmanın mutluluğunu yaşayan Sibel Can, magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.