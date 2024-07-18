156 kiloydu! Ferah Zeydan 70 kiloyu verdi bir değişti pir değişti! Onu şimdi görenler tanıyamıyor! X-Factor Ferah Zeydan'ın son hali...

Ferah Zeydan, inanılmaz bir değişimle gündeme bomba gibi düştü! X-Factor yarışmasıyla tanınan ve sesiyle milyonların beğenisini kazanan Zeydan, 70 kilo vererek bambaşka biri oldu. 156 kilodan 86 kiloya düşen genç şarkıcı bir değişti pir değişti! İşte Ferah Zeydan'ın son hali...
Ferah Zeydan, inanılmaz bir değişimle gündeme bomba gibi düştü! X-Factor yarışmasıyla tanınan ve sesiyle milyonların beğenisini kazanan Zeydan, 70 kilo vererek bambaşka biri oldu. 156 kilodan 86 kiloya düşen genç şarkıcı bir değişti pir değişti! İşte Ferah Zeydan'ın son hali...
Bir dönemin sevilen ses yarışması X-Factor'de 19 yaşında olan Ferah Zeydan'ın son halini görenler şaştı kaldı.
156'dan 86 kiloya düşen Ferah Zeydan, şimdilerde sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.