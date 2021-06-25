Bige Önal siyah bikinisi ile sosyal medyada boy gösterdi! Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal formunu bakın neye borçluymuş...

Bige Önal siyah bikinisi ile sosyal medyada boy gösterdi! Çukur dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Aras Bulut İynemli ile soluğu tatilde alan Bige Önal Instagram'da bikinili pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Daha önce yaptığı bir açıklamada hiç estetiği olmadığını ifade eden Önal, "Allah korusun çok görsel bir sıkıntı olursa bir kaza falan, o zaman yaptırırım ama onun dışında ben biraz karşıyım. Kendini bu sebepten ötürü kötü hissedenleri ve yaptıranları anlıyorum. Onlara karşıymışım gibi bir şey yok." demişti. Bu kez de nasıl formda kaldığını anlatan Bige Önal'ın doğal güzelliğine övgü yağdı.

25.06.2021 17:46 - Son Güncelleme: 25.06.2021 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





