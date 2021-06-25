Bige Önal siyah bikinisi ile sosyal medyada boy gösterdi! Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal formunu bakın neye borçluymuş...
Bige Önal siyah bikinisi ile sosyal medyada boy gösterdi! Çukur dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Aras Bulut İynemli ile soluğu tatilde alan Bige Önal Instagram'da bikinili pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Daha önce yaptığı bir açıklamada hiç estetiği olmadığını ifade eden Önal, "Allah korusun çok görsel bir sıkıntı olursa bir kaza falan, o zaman yaptırırım ama onun dışında ben biraz karşıyım. Kendini bu sebepten ötürü kötü hissedenleri ve yaptıranları anlıyorum. Onlara karşıymışım gibi bir şey yok." demişti. Bu kez de nasıl formda kaldığını anlatan Bige Önal'ın doğal güzelliğine övgü yağdı.
Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızı olan Bige Önal, Özel St.Benoit lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimine devam etti. 28 Temmuz 2010'da Emre Altuğ ve Rojda Demirer, Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi oyuncularla rol alan Bige Önal Ağustos 1990 doğumlu yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile uzun yıllardır aşk yaşıyor.