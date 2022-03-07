Demet Özdemir vücudunu saran elbisesiyle şov yaptı! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı
Demet Özdemir vücudunu saran elbisesiyle şov yaptı! Geçen haftalarda sevgilisi Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren Demet Özdemir, mutlu ilişkisiyle sık sık gündem olmuştu. Son olarak Aşk Taktikleri'nde rol alan oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Özdemir, çekimde verdiği iddialı pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Vücudunu saran elbisesiyle kameraya poz veren Özdemir, fit haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
07.03.2022 20:59 - Son Güncelleme: 07.03.2022 20:59
Doğduğun Ev Kaderindir, Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son olarak Aşk Taktikleri ile izleyici karşısına çıkmıştı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Özdemir, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Oğuzhan Koç'la da sık sık magazin gündeminde yer almıştı.