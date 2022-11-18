Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek'in soğuk sularına bıraktı: "Günün tarihini kaydedelim"
Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek'in soğuk sularına bıraktı. Kasım ayında denize giren Nurgül Yeşilçay Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Necati Kocabay ile Göcek tatilinde olan Yeşilçay'ın paylaşımını görenler, "Oralarda hava sıcak mı?" , "Üşümüyor musun?" yorumları yaptı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz ayında da tatil paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.
18.11.2022 16:08 - Son Güncelleme: 18.11.2022 16:37
"GÜNÜN TARİHİNİ KAYDEDELİM"
Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek'in soğuk sularına bıraktı.