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Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek'in soğuk sularına bıraktı: "Günün tarihini kaydedelim"

Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek'in soğuk sularına bıraktı: "Günün tarihini kaydedelim"

Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek'in soğuk sularına bıraktı. Kasım ayında denize giren Nurgül Yeşilçay Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Necati Kocabay ile Göcek tatilinde olan Yeşilçay'ın paylaşımını görenler, "Oralarda hava sıcak mı?" , "Üşümüyor musun?" yorumları yaptı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz ayında da tatil paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

18.11.2022 16:08 - Son Güncelleme: 18.11.2022 16:37
Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek’in soğuk sularına bıraktı: Günün tarihini kaydedelim

"GÜNÜN TARİHİNİ KAYDEDELİM"

Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek'in soğuk sularına bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek’in soğuk sularına bıraktı: Günün tarihini kaydedelim

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile Göcek tatilinde.

Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek’in soğuk sularına bıraktı: Günün tarihini kaydedelim

Sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapan Yeşilçay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek’in soğuk sularına bıraktı: Günün tarihini kaydedelim

"Günün tarihini kaydedelim, 18 Kasım" notuyla paylaştığı bu anlarla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ı görenler, "Üşümüyor musun?" , "Oralar sıcak mı?" yorumları yaptı.

Nurgül Yeşilçay bikinisini giydi kendini Göcek’in soğuk sularına bıraktı: Günün tarihini kaydedelim

"46 YAŞINDA OLDUĞUNA HAYATTA İNANMAM"

Yeşilçay geçtiğimiz yaz aylarında da çok konuşulmuştu. Bikinisiyle sere serpe yatan Nurgül'ü görenler, "46 yaşında olduğuna hayatta inanmam" yorumları yapmıştı.

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