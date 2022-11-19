Masterchef Mehmet Yalçınkaya'yı o isim tuttuğu gibi kapı dışarı etti! 'Parasıyla değil mi' diyerek arıza çıkardı sonra bakın ne oldu
Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan Mehmet Şef bir yandan babacan tavrıyla da kalpleri kazanıyor. MasterChef yarışmasında jüri olan Mehmet Yalçınkaya TikTok'ta yayınlanan bir video ile gündeme geldi. Mehmet Yalçınkaya'nın esnaf lokantasından kovulduğu iddiası sosyal medyayı salladı. İşin altından da bakın ne çıktı.
Belgesel çekimi için bir esnaf lokantasına giden MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden şef Mehmet Yalçınkaya, lokanta esnafına 'Parasıyla değil mi? Parasını verip yemek yiyemiyoruz. Ne biçim yere geldik' deyince lokantadan kovuldu.
Ama bakın işin aslından ne çıktı? İşte detaylar...
MasterChef jüriliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın esnaf lokantasından kovulduğu anlar sosyal medyayı salladı. Mehmet Yalçınkaya'nın lokantadan kibarca kapı dışarı edildiği anların videosu sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Mehmet Yalçınkaya girdiği esnaf lokantasında yağsız et istiyor. Esnafı tavırları ile gıcık edince de Mehmet Yalçınkaya'ya 'servisi kapattık' deyip yol veriyorlar. Mehmet şefin lokantanın sahibinden azar yiyip kapının önüne konmasının gerçek mi yoksa rol mü olduğu merak konusu oldu.
SÖYLENİNCE ESNAF MÜDAHALE ETTİ
MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Şef Mehmet Yalçınkaya, esnaf alttan alsa da "Nereye geldik biz böyle, paramızla yemek yiyemiyoruz" diyerek söylenmeye devam ediyor.
Mehmet Yalçınkaya'nın laflarını duyan lokantanın sahibi Mehmet Yaçınkaya'ya tepki göstererek, "Burada her şey para değildir. Paranızla bir şeyler yemek istiyorsanız ilerde lüks lokantalar var" diyor.