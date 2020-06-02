Yakalandı! Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'in sevgilisi meğer...
Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrol paylaşan Engin Akyürek'in sevgilisi meğer dizideki eşiymiş... Daha önce Cansu Dere, Tuvana Türkay ve Bestemsu Özdemir'le anılan ünlü oyuncu, meslektaşı Tülin Yazkan'la ilişki yaşamaya başladı. Çiftin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı. Dizi setinde başlayan aşk, 9 Şubat 2020 Pazar günü magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in sevgilisi...
Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine bir kez daha hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek, aşkı aynı dizideki rol arkadaşında buldu. Sefirin Kızı dizisinde başlayan aşkı Engin Akyürek hayranları ortaya çıkardı. Sefirin Kızı dizisinde at binmeyi çok seven ve yalnızca çökertme oynarken diz çöken, dediğim dedik bir adamı canlandıran Engin Akyürek, dizideki eşi Menekşe karakterine hayat veren genç oyuncu ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Dizi setinde başlayan aşk, 9 Şubat 2020 Pazar günü magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in sevgilisi...