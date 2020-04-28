Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi, neden öldü?
Son dakika haberi... Modacı Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi herkesi şoka uğrattı. Acı haberi aldıktan sonra sanat dünyası yasa boğulurken, Sibel Can ve Ebru Gündeş koşarak hastaneye gitti. Nur Yerlitaş'ın ölümüyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Yerlitaş, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek. 64 yaşındaki ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın ölüm nedeni merak edilirken, vasiyeti ortaya çıktı. Son halinde verdiği kilolarla dikkat çeken modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi? İşte Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından ortaya çıkan gerçekler...
VEFATINDAN ÖNCE AYAĞINI KIRDI
Nur Yerlitaş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek hayatını kırdığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Magazin muhabiri Burhan Akdağ, Nur Yerlitaş'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiğini ve ünlü modacının hayatını evde kaybettiğini söylemişti.