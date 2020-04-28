RAMAZAN İMSAKİYE
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Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi, neden öldü?

Son dakika haberi... Modacı Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi herkesi şoka uğrattı. Acı haberi aldıktan sonra sanat dünyası yasa boğulurken, Sibel Can ve Ebru Gündeş koşarak hastaneye gitti. Nur Yerlitaş'ın ölümüyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Yerlitaş, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek. 64 yaşındaki ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın ölüm nedeni merak edilirken, vasiyeti ortaya çıktı. Son halinde verdiği kilolarla dikkat çeken modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi? İşte Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından ortaya çıkan gerçekler...

28.04.2020 11:19 - Son Güncelleme: 28.04.2020 11:19
Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi, neden öldü?

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Son dakika Nur Yerlitaş öldü haberi herkeste şok etkisi yaratırken, Nur Yerlitaş'ın hastalığına dair detaylar ve vasiyeti ortaya çıktı.

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Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi, neden öldü?

Ünlülerin modacısı olarak bilinen Nur Yerlitaş, televizyon ekranlarında yayımlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı, geçtiğimiz yıl beyin kanseri sebebiyle beyin ameliyatı oldu fakat hastalığı yeniden nüksetmişti.

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi, neden öldü?

VEFATINDAN ÖNCE AYAĞINI KIRDI

Nur Yerlitaş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek hayatını kırdığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Magazin muhabiri Burhan Akdağ, Nur Yerlitaş'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiğini ve ünlü modacının hayatını evde kaybettiğini söylemişti.

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi, neden öldü?

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Yerlitaş'ın ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Nur Yerlitaş'ın vasiyeti, annesinin mezarının yanına gömülmek olduğu öğrenildi.

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi, neden öldü?

CENAZESİ BUGÜN

Yerlitaş, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek.

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