Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın güçlü kadını Sevinç Kıranlı: EDHO hayatımın dönüm noktası...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümüyle bu akşam Atv'de yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı, çok özel açıklamalarda bulundu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (165. bölüm) sezon finali bölümü ile kısa bir süre ekranlara veda ederken, dizinin Hatice'si Sevinç Kıranlı,"Hatice de ölüm tehdidi altında güçlü durmayı başaran umut dolu bir kadın" dedi. İşte Sevinç Kıranlı'nın EDHO ve kendisi hakkında yaptığı özel açıklamalar...
Kariyerinde 23 yılı geride bırakan Sevinç Kıranlı, beş sezondur Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la evlere konuk oluyor. Bugün sezon finaliyle karşınıza gelecek dizide Hatice karakterine hayat veren Sevinç Kıranlı; dizi, salgın nedeniyle değişen yaşamı ve özel hayatı hakkında bakın neler söyledi...
* 'Hatice' herkese kol kanat geren, ailesine bağlı tam bir Karadeniz kadını. Sizin için nasıl bir deneyim oldu bu rol?
'Hatice', ailesine bağlı, çok güçlü ve sevilen bir karakter... Senaristlerimiz tarafından çok güzel yazılıyor. Bu dizideki kadın ve erkek karakterlerin gerçek hayatta gördüğümüz güçlü insanlardan farklı bir hayatta kalma mücadeleleri var. Hatice de böyle... Her an ölüm tehdidi ile sevdiğini kaybetme korkusu ile burun buruna yaşıyor ama yine de umut dolu. Uzun süredir ilk defa bu kadar zaman boyunca aynı dizide rol alıyorum. 'Hatice' gibi güzel bir karakterle yol arkadaşlığı yapmak benim için çok keyifli oldu.
* Kadın olarak vurdulu kırdılı bir dizide oynamak nasıl?
Değişik bir deneyim. Rol gereği eline silah değmiş bir oyuncuyum ama onu da gerçekten layığıyla tutmayı başarabildim mi bilmiyorum samimiyetle. Eşimden bir gün beni poligona götürmesini rica ettim fakat orada da silahlara karşı pek bir sempatim olmadı.