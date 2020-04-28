Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın güçlü kadını Sevinç Kıranlı: EDHO hayatımın dönüm noktası...

* 'Hatice' herkese kol kanat geren, ailesine bağlı tam bir Karadeniz kadını. Sizin için nasıl bir deneyim oldu bu rol?

'Hatice', ailesine bağlı, çok güçlü ve sevilen bir karakter... Senaristlerimiz tarafından çok güzel yazılıyor. Bu dizideki kadın ve erkek karakterlerin gerçek hayatta gördüğümüz güçlü insanlardan farklı bir hayatta kalma mücadeleleri var. Hatice de böyle... Her an ölüm tehdidi ile sevdiğini kaybetme korkusu ile burun buruna yaşıyor ama yine de umut dolu. Uzun süredir ilk defa bu kadar zaman boyunca aynı dizide rol alıyorum. 'Hatice' gibi güzel bir karakterle yol arkadaşlığı yapmak benim için çok keyifli oldu.