Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad son görüntüsü ile olay yarattı
Seksenler dizisiyle TRT 1'de seyirci karşısına çıkan Rukiye görevindeki Özlem Türkad, yıllar sonraki haliyle şoke etti. TRT 1'in efsaneleşmiş dizisi Seksenler çeşitli kanallarda eski bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin hayranları diziyi büyük bir keyifle takip ederken dizinin oyuncuları ile ilgili bilgileri de merak ediyor. Seksenler seyircileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili detayları de merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad yıllar sonraki haliyle herkesi şok etti. Sevilen oyuncu Özlem Türkad'ın inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamadı. Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar kısmından mezundur.
Özlem Türkad Kimdir?
Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare Taksim Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır. Şimdiye kadar birçok TV dizisinde roller alan Türkad, ilk kez 2000 yılında "7 Numara" diziyle TV oyunculuğu kariyerine başlamıştır.
Rol Aldığı Dizi Filmler
2018 – Kocaman Ailem
2012 – 2014 – Seksenler (Rukiye-5 Sezon)
2010 – Yerden Yüksek (Ferahnaz)
2009 – Sıkı Dostlar
2009 – Kahve Bahane
2009 – Haneler (Özlem)
2008 – Üvey Aile (Binnaz)
2006 – Esir Kalpler (Emine)
2005 – Tadımız Kaçmasın (Tülay Baklagiller)
2005 – Ters Köşe
2005 – Çeşm-i Bülbül (TV filmi)
2002 – Havada Bulut (Bayram)
2000 – 7 Numara (Asiye)
Seksenler dizisiyle TRT 1'de izleyici karşısına çıkan Rukiye rolündeki Özlem Türkad, yıllar sonraki haliyle şoke etti. Sevenleri tarafından özel hayatı araştırılan efsane dizi Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad, görenleri şaşkına çevirdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar kısmınden mezun olan Özlem Türkad, Haldun Dormen ve Kabare bölme Tiyatrolarında da görev adlı. Usta oyunculardan dersler alan Seksenler oyuncusu Özlem Türkad, son haliyle herkesin dikkatini çekti.
TRT kanalında ekranlara gelen efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad son haliyle herkesi şoke etti. Trt ekranlarının efsane dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi merakla takip etmeye devam ediyor. Seksenler izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor.