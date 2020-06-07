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Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'den bikinili fotoğrafı hakkında itiraf! 57'lik Şener'e bakın...

Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın tescilli güzellerinden Aydan Şener katıldığı magazin programlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 90'lı yılların hem güzelliği hem de oyunculuğu ile ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aydan Şener Çalıkuşu filmi ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 57 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Katıldığı magazin programında bikinili fotoğrafı hakkında itirafta bulunan usta oyuncu, fiziği ile genç kızlara adeta meydan okuyor. İşte Aydan Şener'in gençliğini aratmayan son hali...

07.06.2020 12:53 - Son Güncelleme: 07.06.2020 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





