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Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'den bikinili fotoğrafı hakkında itiraf! 57'lik Şener'e bakın...

Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın tescilli güzellerinden Aydan Şener katıldığı magazin programlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 90'lı yılların hem güzelliği hem de oyunculuğu ile ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aydan Şener Çalıkuşu filmi ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 57 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Katıldığı magazin programında bikinili fotoğrafı hakkında itirafta bulunan usta oyuncu, fiziği ile genç kızlara adeta meydan okuyor. İşte Aydan Şener'in gençliğini aratmayan son hali...

07.06.2020 12:53 - Son Güncelleme: 07.06.2020 13:33
Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'den bikinili fotoğrafları hakkında itiraf! 57'lik Şener'e bakın...

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez ismi Aydan Şener... 57 yaşındaki Aydan Şener, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına canlı yayınla bağlandı. Usta oyuncu son haliyle dikkat çekerken, çok konuşulan bikinili fotoğrafı hakkında itirafta bulundu! İşte "Fotoğraflarımda filtre ve Photoshop kullanmıyorum, sevmiyorum" diyen Aydan Şener'in son hali...

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Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'den bikinili fotoğrafları hakkında itiraf! 57'lik Şener'e bakın...

TÜRKAN ŞORAY

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'den bikinili fotoğrafları hakkında itiraf! 57'lik Şener'e bakın...

TÜRKAN ŞORAY

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'den bikinili fotoğrafları hakkında itiraf! 57'lik Şener'e bakın...

HÜLYA KOÇYİĞİT

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'den bikinili fotoğrafları hakkında itiraf! 57'lik Şener'e bakın...

HÜLYA KOÇYİĞİT

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