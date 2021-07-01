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Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Elmalı Davası’nın ardından ünlü isimlerden taciz itirafları geliyor

Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Elmalı Davası'nın ardından ünlü isimlerden peş peşe taciz itirafları gelmeye başladı. Çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural ile birlikte sunucusu olduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programında gözyaşlarına hakim olamadı. Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan gelen kan donduran taciz itirafının ardından "Umarım annem izlemiyordur" diyerek çocukken yaşadıklarını anlatan Nur Tuğba Namlı gözyaşlarına boğuldu.

01.07.2021 16:31 - Son Güncelleme: 01.07.2021 16:45
Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Elmalı Davası’nın ardından ünlü isimlerden taciz iddiaları geliyor

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI!

Elmalı Davası'nın ardından ünlü isimlerden taciz iddiaları geliyor... Çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan "Neler Oluyor Hayatta" programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğuldu.

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Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Elmalı Davası’nın ardından ünlü isimlerden taciz iddiaları geliyor

İki çocuğun istismarı iddiasıyla yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İnfial uyandıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı. Haberin yayınlanmasının ardından "Neler Oluyor Hayatta" programı sunucusu Nur Tuğba Namlı, canlı yayında bir anda gözyaşlarına boğuldu.

Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Elmalı Davası’nın ardından ünlü isimlerden taciz iddiaları geliyor

"Bir şey söylemek istiyorum" diyen Namlı'nın sözleri boğazında düğümlendi. Ardından çocukken yaşadığı travmaya değinerek "Ben susmadım" dedi. Sonrada "benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu" diyerek kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı. "Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı" dedi. İsyan eden sunucu "susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor. Susmayın!" diyerek çağrıda bulundu.

Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Elmalı Davası’nın ardından ünlü isimlerden taciz iddiaları geliyor

ÜNLÜLERDEN GELEN TACİZ İTİRAFLARI

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Elmalı davasında yaşananlara sessiz kalmayarak Instagram hikayesinde paylaşımlarda bulundu. Sancaktutan, Instagram hikayesinde kendisinin de istismara uğradığını açıkladı. Oyuncu Seray Kaya da yaptığı paylaşım ile açıklamada bulundu.

Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Elmalı Davası’nın ardından ünlü isimlerden taciz iddiaları geliyor

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Hafsanur Sancaktutan ilk olarak şu ifadeleri kullandı: "Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes!