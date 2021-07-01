Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Elmalı Davası’nın ardından ünlü isimlerden taciz itirafları geliyor
Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Elmalı Davası'nın ardından ünlü isimlerden peş peşe taciz itirafları gelmeye başladı. Çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural ile birlikte sunucusu olduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programında gözyaşlarına hakim olamadı. Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan gelen kan donduran taciz itirafının ardından "Umarım annem izlemiyordur" diyerek çocukken yaşadıklarını anlatan Nur Tuğba Namlı gözyaşlarına boğuldu.
İki çocuğun istismarı iddiasıyla yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İnfial uyandıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı. Haberin yayınlanmasının ardından "Neler Oluyor Hayatta" programı sunucusu Nur Tuğba Namlı, canlı yayında bir anda gözyaşlarına boğuldu.
"Bir şey söylemek istiyorum" diyen Namlı'nın sözleri boğazında düğümlendi. Ardından çocukken yaşadığı travmaya değinerek "Ben susmadım" dedi. Sonrada "benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu" diyerek kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı. "Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı" dedi. İsyan eden sunucu "susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor. Susmayın!" diyerek çağrıda bulundu.