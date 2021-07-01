Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Elmalı Davası’nın ardından ünlü isimlerden taciz itirafları geliyor

"Bir şey söylemek istiyorum" diyen Namlı'nın sözleri boğazında düğümlendi. Ardından çocukken yaşadığı travmaya değinerek "Ben susmadım" dedi. Sonrada "benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu" diyerek kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı. "Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı" dedi. İsyan eden sunucu "susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor. Susmayın!" diyerek çağrıda bulundu.