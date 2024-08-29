10 yıllık evliliği biten Onur Atilla’nın olaylı aşkı kısa sürdü! Şarkıcı Nez sosyal medyadan duyurdu: “Yollarımızı ayırdık”

Çocuklarının annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini 10 Haziran'da sonlandıran Onur Atilla, boşanmadan yalnızca 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan etmişti. Birçok kişinin tepkisini çekerek uzun süre gündem olan Nez ve Onur Atilla, yollarını ayırdı. Şarkıcı, Nez ayrılığı ise bir takipçisinin sözleri üzerine açıkladı. İşte detaylar...
Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterini canlandıran Onur Atilla, 10 yıl önce evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşandı.
Atilla, boşanmadan yalnızca 20 gün sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açtı ve yeni ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurdu.
İkilinin aşkı, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekerek ihanet söylentileri ayyuka çıktı.