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Norveç Prensesi Maertha Louise Bodrum'da!

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Maertha Louise, nişanlısı Shaman Durek ile Bodrum'a geldi. Üç yıl önce eşinden boşanan Prenses Maertha Louise'nin evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek ile Bodrum'da özel bir davete katılacağı hem de tatil yapacağı öğrenildi. Nişanlısı ile otelden ayrılırken görüntülenen Prenses, Bodrum'a hayran kaldı.

16.08.2019 16:28 - Son Güncelleme: 16.08.2019 16:28
Norveç Prensesi Maertha Louise Bodrum'da!

Üç yıl önce eşinden boşanan Prenses Maertha Louise'nin evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek ile Bodrum'da özel bir davete katılacağı hem de tatil yapacağı öğrenildi. Dr. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, Prenses ve Shaman Durek adına Norveç'in Türkiye Büyükelçisi ile seçkin konukların katılacağı bir davet verecek.

Norveç Prensesi Maertha Louise Bodrum'da!

Bu özel yemeğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katılacak. Türk misafirperverliğini gözler önüne seren anlamlı organizasyon, aynı zamanda iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini de geliştirmek için fırsat sunacak.

Norveç Prensesi Maertha Louise Bodrum'da!

Havuzlu villa kiraladı

Nişanlısı ile otelden ayrılırken görüntülenen Prenses, Bodrum'a hayran kaldı.

Norveç Prensesi Maertha Louise Bodrum'da!

Bodrum seyahatleri sırasında bir dizi davet ve etkinliğe de katılacağı öğrenilen Prenses'in dostları ve kendisi için villa kiraladığı ve özel havuzlu villada vaktinin çoğunu geçirdiği öğrenildi.

Norveç Prensesi Maertha Louise Bodrum'da!
Norveç Prensesi Maertha Louise Bodrum'da!
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