Norveç Prensesi Maertha Louise Bodrum'da!
Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Maertha Louise, nişanlısı Shaman Durek ile Bodrum'a geldi. Üç yıl önce eşinden boşanan Prenses Maertha Louise'nin evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek ile Bodrum'da özel bir davete katılacağı hem de tatil yapacağı öğrenildi. Nişanlısı ile otelden ayrılırken görüntülenen Prenses, Bodrum'a hayran kaldı.
16.08.2019 16:28
- Son Güncelleme: 16.08.2019 16:28
Üç yıl önce eşinden boşanan Prenses Maertha Louise'nin evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek ile Bodrum'da özel bir davete katılacağı hem de tatil yapacağı öğrenildi. Dr. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, Prenses ve Shaman Durek adına Norveç'in Türkiye Büyükelçisi ile seçkin konukların katılacağı bir davet verecek.
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