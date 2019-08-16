Hadise'nin olay yaratan paylaşımına yorum yağdı: Keşke hep öyle kalsaydın!
Hadise son günlerde giydiği kıyafetleri ile magazin gündeminden düşmüyor. Reynmen'in Ela şarkısına çektiği video ile adından günlerce bahsettiren Hadise, son olarak Harbiye konserinde giydiği sahne kostümü ve yaptığı "Mekanın sahibi geldi" yorumuyla eleştirilerin odağında yer aldı. Yaptığı her hareket, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran 33 yaşındaki Hadise, çocukluk halini paylaştı. İşte Hadise'nin çok şaşıracağınız değişimi...
16.08.2019 14:35
- Son Güncelleme: 16.08.2019 14:35
Hadise, sosyal medya hesabından çocukluk halini paykaştı, sosyal medya ayağa kalktı. Geçtiğimiz günlerde verdiği Harbiye konseriyle gündemden düşmeyen 33 yaşındaki Hadise'nin bebeklik halini görenlerden bazıları, "Güzel olacağın çocukluğundan belliymiş" derken, bazıları ise, "Keşke hep böyle kalsaydın!" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Hadise ve diğer ünlülerin bebeklik halleri...
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