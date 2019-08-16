Hadise'nin olay yaratan paylaşımına yorum yağdı: Keşke hep öyle kalsaydın!

Hadise, sosyal medya hesabından çocukluk halini paykaştı, sosyal medya ayağa kalktı. Geçtiğimiz günlerde verdiği Harbiye konseriyle gündemden düşmeyen 33 yaşındaki Hadise'nin bebeklik halini görenlerden bazıları, "Güzel olacağın çocukluğundan belliymiş" derken, bazıları ise, "Keşke hep böyle kalsaydın!" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Hadise ve diğer ünlülerin bebeklik halleri...