'Normal olmayan şeyler yaşadım' diyen ünlü türkücü bakın biricik eşinin aklını nasıl başından aldı! Alişan konuştu eşi Buse Varol mest oldu!

Alişan, "Ben kardeşimi kaybettim. Normal olmayan şeyler yaşadım. Bundan sonra belki eskisi gibi olamayabilirim. Sonuçta bir aile var ortada. Ama ben sevdiğim insanla evlendim. Ufak veya büyük şeyler yaşayabiliriz, önemli olan bunların çözülebilmesi" dedi. Varol ise "Her ailede olan bir şeyi biz yaşadığımızda, iş büyüyor" dedi.