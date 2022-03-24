Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un kendisi gibi oyuncu olan eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Demet Özdemir ile...
Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un kendisi gibi oyuncu olan eşi bakın kim! Onur Buldu, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu Güldür Güldür Show'da Feridun karakterini canlandıran Giray Altınok'un özel hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Giray Altınok kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Altınok'un, ünlü oyuncu ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Giray Altınok'un kadrosunda Demet Özdemir, Zafer Algöz gibi isimlerin de yer aldığı Tut Sözünü filminde eşiyle birlikte rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Giray Altınok'un kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...
24.03.2022 23:02 - Son Güncelleme: 24.03.2022 23:02
Güldür Güldür adlı eğlence programında canlandırdığı Feridun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Giray Altınok'un özel hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Giray Altınok kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Giray Altınok'un eşinin de kendisi gibi oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Öte yandan Giray Altınok'un kadrosunda Demet Özdemir, Zafer Algöz gibi isimlerin de yer aldığı Tut Sözünü filminde eşiyle birlikte rol aldığı da ortaya çıktı.