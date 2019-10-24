Cem Yılmaz'a gişede boykot tokadı! İşte Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…

Bu boykotu Cem de önemsemiş olsa gerek, Twitter'dan '#cemyılmazfilminegitmiyorum' hashtag'li bu fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımda, filmini eleştirenlere "Benim seyircim değil", "İban'ını ver paranı geri göndereyim" tarzı verilen yanıtlardaki gibi izleyiciyi aşağılayan bir ironi var sanki. İşin içinde ironi olunca elbette 'Sanatçı burada ne anlatıyor?' gibi muallakta kalan bir hava oluşuyor. Bu fotoğraftan 'Ben UBER, size sarı taksi' gibi bir aşağılama da çıkabilir. Cem, taksinin önünde boykotu önemsemediğini gösterircesine tam bir dik duruş sergilemiş sanki. Ya da 'Ben muhalif cephenin taksisiyim, Doblo'cular beni izlemese de olur' mesajı veriyor. Dikkat ediyor musunuz? Cem'in kendisini eleştirenlere yanıtları hep maddiyat odaklı. Yılmaz'ın bilinçaltı ful paraya endeksli galiba! Cem doymadın gitti, bari halkı aşağılama! Hadi ticari bekleme yapma, devam et!