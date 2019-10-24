Cem Yılmaz'a gişede boykot tokadı! İşte Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler 2 Arada sosyal medya kullanıcıları tarafından boykot edildi. Film vizyona girmeden önce sosyal medyada cemyılmazfilminegitmiyorum başlıklı hashtag açıldı. Hükümeti hemen her sosyal - siyasal olayda yerli yersiz hedef alan aydın geçinen Cem Yılmaz'ın, PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmaya çalışan anneleri görmezden gelmesine vatandaşlar sessiz kalmadı! Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler 18 Ekim'de vizyona girdi. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ini sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı.
Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ini sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Film, 276 bin seyirci sayısında kaldı. 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine ulaştı.
TİCARİ BEKLEME YAPMA!
İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Dün de yazdığım gibi; Yılmaz'ın gişede çakılışının; kendini çok tekrar etmesi, espri anlayışının yeni nesle hitap etmemesi, hep aynı oyuncularla çalışması gibi birçok nedeni var.
İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. 2006 yılında 'Hokkabaz' ilk üç günde 247 bin 912 kişi tarafından izlenmişti, bu daha düşük bir rakam. Ancak 2006'da şimdiki kadar çok salon yoktu, 'Hokkabaz' 225 kopya ile vizyona girmişti. 'Karakomik Filmler' ise 810 salonda gösterime girdi. Bu kadar çok salonda gösterime girip 276 bin kişi tarafından izlenmek daha kötü sonuç!
Bu boykotu Cem de önemsemiş olsa gerek, Twitter'dan '#cemyılmazfilminegitmiyorum' hashtag'li bu fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımda, filmini eleştirenlere "Benim seyircim değil", "İban'ını ver paranı geri göndereyim" tarzı verilen yanıtlardaki gibi izleyiciyi aşağılayan bir ironi var sanki. İşin içinde ironi olunca elbette 'Sanatçı burada ne anlatıyor?' gibi muallakta kalan bir hava oluşuyor. Bu fotoğraftan 'Ben UBER, size sarı taksi' gibi bir aşağılama da çıkabilir. Cem, taksinin önünde boykotu önemsemediğini gösterircesine tam bir dik duruş sergilemiş sanki. Ya da 'Ben muhalif cephenin taksisiyim, Doblo'cular beni izlemese de olur' mesajı veriyor. Dikkat ediyor musunuz? Cem'in kendisini eleştirenlere yanıtları hep maddiyat odaklı. Yılmaz'ın bilinçaltı ful paraya endeksli galiba! Cem doymadın gitti, bari halkı aşağılama! Hadi ticari bekleme yapma, devam et!