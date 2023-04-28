Nişanlandı denilen Kadir Ezildi’nin son haline bakın! Temizlik takıntısıyla ünlenmişti! Yüzüğünü soranlara: ’’Hayırlı kısmetlerim olsun...’’

NİŞANLANDI MI?

Kadir Ezildi'nin hayatına dair bilgiler hayranları, sevenleri tarafından merak konusu oldu. Özellike yüzük ile görüntüsü herkesi şoke etti. Hakkında 'Evlendi, nişanlandı' şeklinde iddialar ortaya atıldı.