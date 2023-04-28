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Haberler Magazin 52 yaşındaki Deniz Seki kırmızılar içinde paylaştı! Gören diline doladı! Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray...

52 yaşındaki Deniz Seki kırmızılar içinde paylaştı! Gören diline doladı! Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray...

Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram'da yayınladığı son fotoğrafla yine olay oldu. Vücudunu saran kırmızı elbisesi ile poz veren Seki'nin son halini gören şaşkına döndü. Photoshop'u abartan Seki; Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray gibi isimlere benzetildi. Yeliz Yeşilmen ise hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte sosyal medyanın diline düşen Deniz Seki'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr
28.04.2023 09:55 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:55
52 yaşındaki Deniz Seki kırmızılar içinde paylaştı! Gören diline doladı! Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deniz Seki, fotoğraflarına uyguladığı shoplarla sık sık gündem olmuştu.

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52 yaşındaki Deniz Seki kırmızılar içinde paylaştı! Gören diline doladı! Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray...

Seki, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şarkıcı, kırmızı elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

52 yaşındaki Deniz Seki kırmızılar içinde paylaştı! Gören diline doladı! Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray...

Şarkıcının paylaşımını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Seki kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

52 yaşındaki Deniz Seki kırmızılar içinde paylaştı! Gören diline doladı! Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray...

Photoshop'u abartan Seki; Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray gibi isimlere benzetildi.

52 yaşındaki Deniz Seki kırmızılar içinde paylaştı! Gören diline doladı! Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray...

Yeliz Yeşilmen ise hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. Yeşilmen, "Kim olduğu belli değil bu yeni programlar ne fena ya" ifadelerini kullandı.

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