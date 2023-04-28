52 yaşındaki Deniz Seki kırmızılar içinde paylaştı! Gören diline doladı! Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray...
Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram'da yayınladığı son fotoğrafla yine olay oldu. Vücudunu saran kırmızı elbisesi ile poz veren Seki'nin son halini gören şaşkına döndü. Photoshop'u abartan Seki; Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray gibi isimlere benzetildi. Yeliz Yeşilmen ise hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte sosyal medyanın diline düşen Deniz Seki'nin o paylaşımı...
28.04.2023 09:55 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:55
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deniz Seki, fotoğraflarına uyguladığı shoplarla sık sık gündem olmuştu.
Photoshop'u abartan Seki; Hadise, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Nazan Şoray gibi isimlere benzetildi.
Yeliz Yeşilmen ise hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. Yeşilmen, "Kim olduğu belli değil bu yeni programlar ne fena ya" ifadelerini kullandı.