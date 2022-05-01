Adı Sevgi'nin Macide'si bir dönem Muhteşem Yüzyıl'ın Gülşah Hatun'uydu! Nihan Büyükağaç ortalığı yıktı geçti: "O zamanlardan belliymiş"

Küçüklüğünden itibaren oyuncu olmak istiyordu Nihan... "Okumak için Ankara'ya gittim. Lise birinci sınıfta okuldan ayrılmıştım. Çünkü ailevi sıkıntılarımız vardı, annem hastanede tedavi görüyordu. Ben de yanında olmak istiyordum. Sonra 'Bu böyle olmayacak, liseyi bitirmem lazım' dedim ve dışarıdan sınavlarla liseyi bitirdim. Nedenini bilmiyordum ama tiyatro yapmak istiyordum. Küçük yaşlardan beri 'tiyatrocu olacağım' derdim zaten. Sonra yetenek sınavlarına girdim ve ilk sınavımda kazandım. Okul bitince de ilk olarak 'Fırtına' diye bir projede çalışmaya başladım." diyen Nihan Büyükağaç şimdilerde ekranların sevilen yüzü...