Adı Sevgi'nin Macide'si bir dönem Muhteşem Yüzyıl'ın Gülşah Hatun'uydu! Nihan Büyükağaç ortalığı yıktı geçti: "O zamanlardan belliymiş"
Adı Sevgi'nin Macide'si bir dönem Muhteşem Yüzyıl'ın Gülşah Hatun'uydu... Nihan Büyükağaç ortalığı yıktı geçti, çocukluk hali ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen başarılı oyuncuya, "Güzelliği o zamanlardan belliymiş" yorumları yapıldı. İşte şimdilerde Atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'de Macide Baykara rolü ile ekran başına kilitleyen Muhteşem Yüzyıl'ın Gülşah Hatun'unun çocukluk hali...
"O ZAMANLARDAN BELLİYMİŞ GÜZELLİĞİ"
Adı Sevgi'nin Macide'si bir dönem Muhteşem Yüzyıl'ın Gülşah Hatun'uydu... Başarılı oyuncu Nihan Büyükağaç çocukluk hali ile ortalığı yıktı geçti.
Küçüklüğünden itibaren oyuncu olmak istiyordu Nihan... "Okumak için Ankara'ya gittim. Lise birinci sınıfta okuldan ayrılmıştım. Çünkü ailevi sıkıntılarımız vardı, annem hastanede tedavi görüyordu. Ben de yanında olmak istiyordum. Sonra 'Bu böyle olmayacak, liseyi bitirmem lazım' dedim ve dışarıdan sınavlarla liseyi bitirdim. Nedenini bilmiyordum ama tiyatro yapmak istiyordum. Küçük yaşlardan beri 'tiyatrocu olacağım' derdim zaten. Sonra yetenek sınavlarına girdim ve ilk sınavımda kazandım. Okul bitince de ilk olarak 'Fırtına' diye bir projede çalışmaya başladım." diyen Nihan Büyükağaç şimdilerde ekranların sevilen yüzü...
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Nihan Büyükağaç, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gülşah Hatun karakteri ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Şimdilerde Atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'de Macide karakterine hayat veren başarılı oyuncunun çocukluk fotoğrafını görenler hayran kaldı.
İşte güzel gözleri ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan Nihan Büyükağaç'ın çocukluğu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...