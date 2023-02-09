Depremde yaşadıklarını anlatan Umut Akyürek: "Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik, 1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi"
Depremde yaşadıklarını anlatan Umut Akyürek, Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik, 1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi" dedi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem ve sonrasında yaşanan depremler büyük bir yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. 10 ilde de hissedilen ve yıkıma neden olan depremde hasar alan illerden biri olan Adana'da bulunan Umut Akyürek'in, depremden çok kısa bir süre önce yaptığı paylaşım "Kaderin böylesi" dedirtmişti. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. Umut Akyürek, depremde yaşadıklarını anlattı.
09.02.2023 10:38 - Son Güncelleme: 09.02.2023 10:44
Kahramanmaraş'taki deprem felaketi öncesi yaptığı paylaşım ve deprem sonrası yaptığı paylaşımlar Umut Akyürek sosyal medyanın gündeminde.
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha olurken, çevre illerde de hissedilen depremin hasarlı bazı binaları da yıktığı canlı yayınlara yansıdı.
Depremde büyük hasar alan illerimizden Adana'da bulunan sanatçı Umut Akyürek, ise yaptığı paylaşım ile yaşadığı ilginç tesadüfü anlattı.